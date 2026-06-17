Coahuila está lleno de niños brillantes: reconocen a 487 talentos matemáticos

Coahuila volvió a demostrar que cuenta con una generación de jóvenes talentos. Un total de 487 estudiantes de educación básica son reconocidos este año por su destacado desempeño en la décima edición de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) , una cifra que refleja el potencial académico de niñas, niños y adolescentes de todas las regiones del estado.

Los alumnos premiados cursan desde tercero de primaria hasta segundo de secundaria y obtuvieron medallas de oro, plata, bronce o menciones honoríficas en la fase estatal de la competencia, realizada el pasado 7 de marzo en siete sedes distribuidas en la entidad.

Las premiaciones se realizan en tres etapas. La primera tuvo lugar el 12 de junio en Torreón, donde fueron convocados 255 estudiantes de la región Laguna; la segunda se celebró el 15 de junio en Saltillo, con 66 alumnos de 22 escuelas de la región Sureste; mientras que una tercera ceremonia, pendiente de reprogramación tras las lluvias registradas esta semana, reconocerá a 166 estudiantes de las regiones Centro y Norte.

Durante la ceremonia en Saltillo, el subsecretario de Educación, Hugo Lozano, destacó que la Olimpiada de Matemáticas es una muestra del talento que existe en las aulas coahuilenses y reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias para alcanzar estos resultados.

Entre los jóvenes destacados se encuentran Gilberto Ledezma, quien representará a México en una competencia internacional en Singapur el próximo mes, así como Patricio Flores y Alexis Robledo, integrantes de la delegación mexicana que participará en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Mongolia.

En Torreón, entre los alumnos reconocidos estuvieron Miguel Ángel Hernández, quien también forma parte de la delegación mexicana que irá a Mongolia, y Luis Fabián Batres Burciaga, quien también representará a México en la competencia de Singapur, estudiante del Colegio Cervantes y ganador de medallas nacionales, quien compartió un mensaje para quienes buscan alcanzar metas académicas.

“Les recomiendo ponerse un objetivo y darlo todo, porque igual y no llega en el momento exacto, pero cuando lo consigan se van a sentir muy libres”, expresó.

El estudiante también agradeció el respaldo de sus profesores y de su familia, a quienes atribuyó parte importante de sus logros.

A diez años de su creación, la OMMEB se ha consolidado como una de las principales plataformas para detectar e impulsar el talento matemático en Coahuila, donde cientos de estudiantes continúan destacando dentro y fuera del país.