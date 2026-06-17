Coahuila: México Avante impugnará pérdida de registro; acusa inequidad en proceso electoral

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: México Avante impugnará pérdida de registro; acusa inequidad en proceso electoral
    De acuerdo con el líder partidista, México Avante obtuvo más de 7 mil votos en la elección local, cifra que, aseguró, demuestra respaldo ciudadano pese a las limitaciones presupuestales que enfrentó durante la campaña. OMAR SAUCEDO

Fernando Rodríguez aseguró que el partido cumplió con los requisitos de votación pese a las limitaciones presupuestales y adelantó que recurrirá a los tribunales para defender su permanencia

El diputado local y dirigente de México Avante, Fernando Rodríguez González, anunció que impugnará ante las instancias jurisdiccionales la pérdida de registro de su partido, al considerar que existieron condiciones inequitativas durante el proceso electoral que afectaron su participación en Coahuila.

Rodríguez sostuvo que la fuerza política logró superar la votación obtenida por algunos partidos en distintos municipios, pese a haber competido con recursos limitados y sin posibilidad de establecer alianzas. Señaló que México Avante recibió un financiamiento de poco más de un millón de pesos para postular candidatos a las 16 diputaciones locales, monto que calificó como insuficiente para desarrollar una campaña en igualdad de condiciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-ahmsa-impugna-venta-de-activos-acusa-ventajas-indebidas-para-algunos-acreedores-CD21444413

“Es una clara inequidad que existe en la aplicación. Voy a impugnar ante los tribunales y México Avante, con registro y sin registro, va a seguir presente en la ciudadanía”, declaró.

El dirigente recordó que la conformación del partido requirió reunir más de 6 mil 400 afiliaciones en todo el estado y aseguró que el proyecto mantiene presencia en distintas regiones de Coahuila. Asimismo, afirmó que obtuvo más de 7 mil votos durante la elección y destacó que en Monclova superó en votación a candidatos de otras fuerzas políticas.

“Sacamos 7 mil 227 votos. Es inadmisible que en un mes de campaña, con pocos recursos y todavía superando el requisito, me quieran desconocer”, expresó.

Indicó que, una vez que sea notificado formalmente de la resolución, contará con cuatro días para presentar el recurso correspondiente, el cual, aseguró, ya se encuentra preparado. Mientras tanto, afirmó que México Avante continuará con sus actividades políticas independientemente del resultado jurídico que se obtenga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
CNTE vs. SEP: Escalando la negociación

CNTE vs. SEP: Escalando la negociación
true

5 pruebas de que no es una ‘oficina de Nueva York’
true

POLITICÓN: Sucesión en Torreón: ¿Un perfil conciliador o un candidato para 2027?
Saltillo: Por ‘El Súper Niño’ se esperan lluvias abundantes en septiembre; será un gran reto, considera experta

Saltillo: Por ‘El Súper Niño’ se esperan lluvias abundantes en septiembre; será un gran reto, considera experta
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Detienen a presunto ladrón de medidores de agua en Saltillo
Ezzeddine Daafous y Julieta Villamar compartieron su historia de vida durante el partido entre Túnez y Suecia en Monterrey.

Pareja Túnez-México encuentra en la familia y la comida un puente entre culturas (VIDEO)
FBI detiene atentado en contra de Donald Trump

El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump

En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos dio cuenta de más de un millón de denuncias de estafas de suplantación de identidad.

Migrantes en EU ya no sólo se cuidan de ICE, sino de la IA