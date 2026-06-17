Coahuila: México Avante impugnará pérdida de registro; acusa inequidad en proceso electoral

Rodríguez sostuvo que la fuerza política logró superar la votación obtenida por algunos partidos en distintos municipios, pese a haber competido con recursos limitados y sin posibilidad de establecer alianzas. Señaló que México Avante recibió un financiamiento de poco más de un millón de pesos para postular candidatos a las 16 diputaciones locales, monto que calificó como insuficiente para desarrollar una campaña en igualdad de condiciones.

El diputado local y dirigente de México Avante, Fernando Rodríguez González, anunció que impugnará ante las instancias jurisdiccionales la pérdida de registro de su partido, al considerar que existieron condiciones inequitativas durante el proceso electoral que afectaron su participación en Coahuila .

“Es una clara inequidad que existe en la aplicación. Voy a impugnar ante los tribunales y México Avante, con registro y sin registro, va a seguir presente en la ciudadanía”, declaró.

El dirigente recordó que la conformación del partido requirió reunir más de 6 mil 400 afiliaciones en todo el estado y aseguró que el proyecto mantiene presencia en distintas regiones de Coahuila. Asimismo, afirmó que obtuvo más de 7 mil votos durante la elección y destacó que en Monclova superó en votación a candidatos de otras fuerzas políticas.

“Sacamos 7 mil 227 votos. Es inadmisible que en un mes de campaña, con pocos recursos y todavía superando el requisito, me quieran desconocer”, expresó.

Indicó que, una vez que sea notificado formalmente de la resolución, contará con cuatro días para presentar el recurso correspondiente, el cual, aseguró, ya se encuentra preparado. Mientras tanto, afirmó que México Avante continuará con sus actividades políticas independientemente del resultado jurídico que se obtenga.