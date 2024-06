Coahuila: Genera sequía pérdidas de 45 mdp a sector ganadero

El sector ganadero en Coahuila ha reportado pérdidas de alrededor de 45 millones de pesos anuales derivadas de la sequía, que ya ha afectado las reservas de agua.

De acuerdo con Alejandro Gutiérrez Balderrama, presidente de la Asociación Ganadera Local de Sabinas, el estado ha sido muy maltratado por la sequía prolongada desde hace aproximadamente cinco años.

“Aunque en ciertas áreas ha llovido, no son suficientes porque los pastizales, los agostaderos, no se recuperan. La pérdida de forraje que ha tenido de años tan prolongados sin lluvias, entonces llueve y se reponen, pero no crean reservas y nos afecta con los estanques que se nos empiezan a secar, los pozos de agua empiezan a bajar su producción y ya casi no tenemos pastos”, detalló.

De acuerdo al Monitor de Sequía en México elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Coahuila acumula 58 meses y medio con al menos la mitad de sus municipios presentando algún grado de sequía.

En la segunda quincena de mayo del 2024, de los 38 municipios, solo Ramos Arizpe y General Cepeda no presentaron al menos el nivel más bajo de sequía.