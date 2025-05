POLITICÓN: Desconfianza en Vivienda del Bienestar ante tropiezos y controversias en Coahuila

I. DESCONFIANZA

El programa de Vivienda del Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado gran expectativa en Coahuila, y no es para menos: la meta es construir 26 mil viviendas durante el sexenio. Según los especialistas, no existe precedente de un programa con semejante ambición. Además, 11 mil unidades serían construidas directamente por la Conavi, institución enfocada en quienes carecen de seguridad social, lo que podría ser la única posibilidad de acceso a un patrimonio propio. Sin embargo, nos dicen, en el sector inmobiliario, están incrédulos.

II. PRIMER TROPIEZO

Y hay razones: el programa de vivienda ya tiene su primer tropiezo, según lo comentado por el delegado de la Conavi en Coahuila, Jonathan Ávalos. En la presentación inicial se anunció que ya se contaba con dos terrenos, uno en Monclova y otro en San Juan de Sabinas. Sin embargo, sobre este último, Ávalos reveló que por “un problema” con el predio, el programa en ese municipio se encuentra en “pausa”. El funcionario federal dijo que será el alcalde quien deberá buscar otro terreno para estar en posibilidad de concretar la construcción de vivienda en esa localidad.

III. ¿ENLACE O IMPOSTOR?

Ha generado mucha controversia la participación de Mario López “Mayito”, ex alcalde de San Juan de Sabinas, quien se ostenta como “coordinador regional” de la Conavi. Sin embargo, ha trascendido que en realidad no tiene nombramiento en la institución. Al ser cuestionado sobre el caso, Jonathan Ávalos intentó matizar la situación mencionando que Mayito es “enlace interno”. Pero quienes conocen la trama aseguran que la realidad es otra: no tiene nombramiento oficial y estaría ostentando un cargo que simplemente no posee.

IV. MURO DE CONTENCIÓN

De Monclova nos comentan que el fortalecimiento del Modelo de Seguridad Estatal avanza a paso firme en la Región Centro-Desierto. Durante la semana, el gobernador del Estado junto a los 13 alcaldes de aquella región inauguraron el Cuartel de la Policía Estatal en Candela, estratégicamente ubicado para proteger la frontera con Nuevo León y Tamaulipas. Quien ha tomado el liderazgo regional es el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien entregó uniformes al Grupo de Reacción y encabezó el Consejo de Seguridad Municipal.

V. SIN PARAR

Ayer, el IEC puso en marcha el operativo de conteo y sellado de boletas para la elección judicial. En punto de las seis horas, los consejeros junto con el Secretario Ejecutivo, Gerardo Blanco Guerra -quien está a cargo de toda la estructura operativa del Instituto- dieron inicio al proceso que no se detendrá ni de día ni de noche. Este trabajo se realiza con relevos de personal para garantizar precisión y eficiencia. Se estima que en aproximadamente cinco días se concluirá esta fase para dar paso al empaquetado electoral, el último paso antes de distribuir el material a los distritos judiciales.

VI. SALTILLO/AUSTIN

El alcalde Javier Díaz regresó de Texas con una proclamación: el “Día de Saltillo en Austin”, reconocimiento otorgado por el mayor Kirk Watson durante una gira que fortalece 57 años de hermandad entre ambas ciudades. Este gesto diplomático, nos cuentan, tiene implicaciones más allá de lo simbólico. “Coahuila y Texas fueron un solo estado hace 200 años, con Saltillo como capital”, recordó Díaz, subrayando una historia que ahora se traduce en oportunidades de inversión para los sectores industrial, tecnológico y automotriz.

VII. ZARAGOZA LOS UNE

En la misma gira texana, se conmemoró el aniversario de la Batalla de Puebla, la cual se recuerda oficialmente mañana. La ceremonia contó con la presencia del Cónsul General de México en Austin, doctor Humberto Hernández Haddad, y representantes del Consulado de Francia. “El General Ignacio Zaragoza es un personaje central en nuestra historia. Nacido en Texas, su legado también está inscrito en el nombre de nuestro estado: Coahuila de Zaragoza”, destacó el alcalde Javier Díaz, subrayando los vínculos culturales que trascienden fronteras.

VIII. CONTINUIDAD

Por cierto, Jesús Alfonso Jiménez Álvarez, quien asumió la presidencia del Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo en 2021, entregó la estafeta el pasado 29 de abril. El nuevo timonel de la asociación es Jorge Claudio Flores Prado, quien asume la presidencia con un profundo conocimiento de la organización. Nos cuentan que Flores Prado ha sido parte de la asociación por más de una década y ha ocupado distintos cargos como tesorero y vicepresidente. Esta transición permitirá dar continuidad a los proyectos de vinculación internacional.