Coahuila: Infraestructura, clave para atraer inversión; llama experto a destinar más recursos

Ante la nula asignación de recursos federales para infraestructura carretera en Coahuila, especialistas consideraron que el gobierno estatal debe aumentar la inversión en el rubro para compensar una parte, y que el monto total sea mayor al que se destina a la atracción de nuevas inversiones.

VANGUARDIA publicó ayer que, con el 2024, Coahuila sumará cuatro años sin que se le destinen recursos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para obras carreteras en la entidad. En contraste, el estado de Texas tiene un plan para destinar hasta 118 mil 200 millones de dólares a sus vías carreteras.

Ante ese escenario, el economista Antonio Serrano consideró que es necesario que desde el gobierno estatal se emprenda un plan para destinar que compensen al menos una parte de lo que se está dejando de recibir por parte del gobierno federal.

“Le entregamos el voto de confianza (al gobierno) para armar un plan fiscal para poder compensar, si no todo, una parte importante de los recursos que no nos van a llegar de la Federación”, explicó.

Serrano consideró que el gobierno estatal debe definir cuáles son los proyectos clave y a partir de ahí delinear el presupuesto necesario y después acudir con la Federación.

El también docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) indicó que el presupuesto en infraestructura para el estado debe ser mayor al designado para atraer nuevas inversiones.

Añadió que el crecimiento económico que tiene la entidad obliga a su gobierno a invertir en su infraestructura, pues mientras el presupuesto para atraer inversión es de 4 mil millones de pesos, para infraestructura es de 3 mil 800 millones.

“Las cosas no funcionan así, porque andar haciendo turismo gubernamental no funciona para atraer empresas, las empresas no se van a venir porque les digan o no, sino porque van a encontrar condiciones ideales para generar rentabilidad”, añadió.

En ese sentido, declaró que lo anterior se da gracias a una buena infraestructura, a espacios disponibles para localizarse, a una mano de obra adecuada con calidad y con capacidad con cadenas de suministro realmente integradas entre Estados Unidos y México, factores que, a consideración de Serrano, no se están tomando en cuenta por la nueva administración estatal.

AUTOPISTA Y VÍA A DERRAMADERO, URGENTES

En cuanto a los proyectos de inversión urgentes, Serrano consideró que la carretera entre Nueva Rosita y Allende, así como el tramo entre Saltillo y Derramadero son dos de los más urgentes.

“La carretera de cuota entre Nueva Rosita y Allende es una vergüenza, son 52 kilómetros están en una condición deprimente o deplorable. Es algo que precisamente refleja la falta de inversión en infraestructura”, detalló el economista.

Serrano aclaró que si bien los estados mexicanos no tienen la capacidad económica para grandes obras de infraestructura como plantea Texas, sí la tienen para mantener lo que ya se tiene.

Explicó que, por ejemplo, dar mantenimiento o recarpetear la mencionada vía carretera, se estima entre 2 y 3 millones de dólares, presupuesto que sí puede destinar Coahuila.

OPORTUNIDAD EN OTRAS CIUDADES

Serrano consideró que si no se actúa a tiempo en este sentido, las empresas podrían cansarse de batallar con este tipo de situaciones y mudarse o instalarse en otros sitios.

“Las empresas se van a cansar de estar batallando para poder tener lo que en otros lugares pueden tener sin tanto esfuerzo, que es materia prima y sacar sus productos de la fábrica al mercado lo más rápido posible, ese es el impacto de la infraestructura”, detalló.

En ese sentido, explicó que en Coahuila faltan parques industriales como los existentes en Monterrey, que a menos de 80 kilómetros “ofrece condiciones impecables”.

En noviembre pasado, la directora de la Administración de Planificación y Programas Modales de Texas (TxDOT), Caroline Mays, urgió al estado de Coahuila mejorar particularmente la carretera 57, clave en el comercio internacional entre ambos países al ser la vialidad que se convierte en la interestatal 35.

“Si no se hace del lado coahuilense, seguirá siendo un reto para ustedes como comunidad de negocios seguir siendo capaces de usar los cruces fronterizos”, declaró Mays en Saltillo.