Coahuila mantiene bajo control incendios forestales: Óscar Pimentel

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    Coahuila mantiene bajo control incendios forestales: Óscar Pimentel
    Las descargas eléctricas durante la temporada de lluvias son la principal causa de los siniestros forestales. ARCHIVO

Coahuila reporta 28 incendios forestales durante 2026 y destaca la atención oportuna de conatos, además de reforzar la vigilancia en notarías

En Coahuila se han registrado 28 incendios forestales con un impacto de 650 hectáreas afectadas en lo que va del año, un saldo calificado como positivo por las autoridades estatales debido a la intervención inmediata en casi 60 conatos de fuego.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, explicó que la mayor incidencia de siniestros se ha concentrado en las sierras de Arteaga y Múzquiz, siendo causados principalmente por descargas eléctricas registradas durante la temporada de lluvias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/preven-lluvias-intensas-y-temperaturas-de-hasta-45-grados-en-coahuila-durante-el-verano-DC22136775

“Hemos tenido casi 60 conatos de incendio que se han atendido de inmediato y se han logrado liquidar, y los incendios que se han presentado, bueno, se deben en gran medida a las descargas eléctricas que provocan las lluvias”, declaró Pimentel González.

El funcionario estatal resaltó que la administración que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha colocado el combate a los incendios forestales como una prioridad, fortaleciendo a las brigadas con vehículos, insumos y mejores percepciones económicas.

“Se han mejorado sus condiciones salariales y, sobre todo, ya cuentan con el equipo necesario: sus mochilas, sus uniformes, las botas, lo necesario para que puedan combatir con seguridad, que es muy importante en los incendios forestales”, subrayó el secretario.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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