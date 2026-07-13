Prevén lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados en Coahuila durante el verano

Las precipitaciones registradas recientemente han generado afectaciones menores, como caída de árboles, encharcamientos e incidencias en la red eléctrica en diversos municipios, además de inundaciones en viviendas del sur de Saltillo que fueron atendidas de manera inmediata por las autoridades municipales.

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila , Ramiro Durán Flores, informó que la entidad enfrentará un periodo de lluvias intensas y temperaturas extremas que podrían alcanzar hasta los 45 grados centígrados en regiones como Centro Desierto y Norte durante la temporada canicular.

Durán Flores detalló que el pronóstico extendido contempla al menos cuatro días consecutivos de lluvia, principalmente en las regiones Sureste, Norte y Centro Desierto, derivado de condiciones globales como el fenómeno de El Niño y el incremento general de las temperaturas durante la temporada de verano.

“Daños mayores han sido algunas caídas de árboles y alguna instalación de luz eléctrica comprometida en la región Centro, pero realmente no hemos tenido daños mayores por la lluvia, solamente encharcamientos”, explicó el subsecretario al referirse a las afectaciones iniciales.

Respecto al pronóstico de precipitaciones, el funcionario señaló que se esperan acumulaciones considerables en varios puntos del estado, con registros de hasta dos pulgadas en la región Sureste durante los próximos días, mientras que en municipios como Múzquiz se acumularon hasta tres pulgadas de lluvia en menos de cuatro horas.

“Pudiéramos tener acumulación de hasta dos pulgadas durante estos días. El histórico lo tendremos en unos días más; estamos detallándolo con Conagua para poder conocer cuánto porcentaje ha llovido más en comparación con años anteriores”, precisó el funcionario estatal.

Ante el inicio del periodo vacacional, las autoridades desplegaron operativos de inspección y coordinación con los 38 municipios de Coahuila para supervisar arroyos, balnearios y presas, con el objetivo de garantizar la seguridad en los puntos con mayor afluencia de visitantes.

“Viene el periodo vacacional más que nada administrativo. Ahorita es la temporada donde nuestras dependencias no podemos descansar; trabajamos 24/7 y estaremos en coordinación. Cualquier situación que se presente en el 911 nos canalizan a la dependencia que corresponde”, puntualizó Durán Flores.

Finalmente, Protección Civil reiteró que mantendrá coordinación permanente con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las alcaldías locales para prevenir emergencias derivadas del calor extremo y el incremento de los cauces de agua en la entidad.