Coahuila: ‘Nací lesbiana... valió la pena aceptarme y decirlo abiertamente’, confiesa Alondra

“Eso me causó muchos conflictos internos, una lucha constante por un sentimiento de culpa muy fuerte. Asumirlo y aceptarlo es una lucha interna, me costó mucho, pero cuando lo logré, me liberé de muchos miedos, fue un proceso largo, doloroso, muy frustrante y de emociones encontradas. Finalmente, cuando volteo hacia atrás, veo que valió la pena primero aceptarme, decirlo abiertamente y vivirme libre, tranquila y siendo yo misma” , dijo.

Hizo que la culpa fuera más pesada y varios años la pasó muy mal, se recriminaba a sí misma por lo que estaba pasando, buscaba la manera de reprimirse, porque la formación religiosa le indicaba que “no era lo correcto”, y esto la llevó a alejarse de la Iglesia Católica y de cualquier otra, pero mantiene la creencia en un Dios igual para todos.

Sus padres, quienes durante 35 años asistieron a grupos religiosos, también se alejaron de las actividades de la iglesia porque escuchaban comentarios homofóbicos de parte de quienes consideraban sus amistades, aunque siguen siendo católicos.

“Necesitamos ser rebeldes, hacer revolución, porque vamos a contracorriente. En mi caso ha habido muchos momentos en los que me he rebelado, lo pienso, volteo hacia atrás y digo ‘¡Híjole! Si no hubiera sido rebelde, si no hubiera tenido esa actitud de confrontar todo lo que tuve que confrontar en su momento, seguramente no estaría como estoy ahorita’, con esta libertad, con esta plenitud, con esta tranquilidad y con este orgullo de sentirme libre, feliz y tranquila con lo que soy”, dice orgullosa.