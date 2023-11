En Saltillo, hay madres y abuelas lesbianas; pocas se atreven a salir del clóset

Ser lesbiana no es sencillo. Es muy duro salir del clóset, decirlo a los padres, al resto de la familia, enfrentar la negación o el rechazo, la evasión del tema y, prácticamente, vivir el amor de pareja a ocultas, sin poder demostrar a plenitud las muestras de cariño y afecto.

Aunque parezca sorprendente, difícil de creer por ideas conservadoras o religiosas, en Saltillo son frecuentes los casos de mujeres de 45 años o más que son lesbianas, al margen de ser madres de familia o abuelas, pero que se casaron y tuvieron hijos para cumplir las expectativas de los padres sobre el conformar una familia tradicional, refiere Berenice Hernández Vázquez, integrante del colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo.

Poco a poco la mentalidad de la sociedad y de las propias familias va cambiando, hay un poco más apertura y aceptación, pero la lucha ha sido complicada. Si hace unos 15 años las mujeres que se besaban o caminaban tomadas de la mano eran llevadas a los separos de la Policía Municipal, ahora es más común verlas como parejas en las calles del centro de la ciudad y en centros comerciales.

Son mujeres jóvenes, de Secundaria y Preparatoria, que tienen la fortaleza y la determinación para reconocerse como parte de la diversidad sexual y que deciden expresar abiertamente su preferencia sexual y convivir con sus parejas, sin importar o sobreponiéndose a los señalamientos, conscientes de que tienen derecho a amar y ser felices.

En su caso, salió del clóset entre los 14 y 15 años. Tenía una novia, la madre de ésta descubrió la relación, le reclamó a la madre de Berenice y se hizo un caos. A los 18 años debió salir de casa, independizarse y vivir separada de la familia. Con el tiempo el vínculo se reestableció, pero no en los mejores términos, puesto que sus relaciones de pareja no puede compartirlas de manera completamente abierta, como sí lo demuestran sus hermanas.

“El trato para conmigo no es el mismo, hablando de parejas, no es la misma aceptación, no me tocó ser la persona más discriminada, pero tampoco me tocó sentirme libre de llevar a mis novias, de llevar una relación como cualquiera de mis hermanas la vive... a mis 35 años me cuesta trabajo expresar mi amor a mi pareja de la manera más normal, me quiero sentir libre, me tengo que rebelar ante la incomodidad de otras personas”, dice.

Lamenta que las lesbianas son simplemente sexualizadas, vistas como objeto sexual, de ahí las insinuaciones a participar en tríos. Son parte del colectivo LGBTTTIQ+, sin embargo, representan a la letra menos visibilizada.

“Siendo las lesbianas parte de las letras de la comunidad, no ha visibilizado como la letra G. Como en toda la sociedad, el hombre tiene más visibilización en muchos aspectos y la mujer lleva una lucha diferente a la del sexo masculino”, lamenta.

“Se debe convocar a levantar la voz y recordar que, como toda mujer, no son sumisas y que tienen derechos que deben ser promovidos y respetados como parte de su dignidad”, dice orgullosa.