Coahuila: Política de abrazos, no balazos, dispara atracos a transportistas en carreteras: Jaime Bueno

La Fiscalía General de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaron que en 2023 se cometieron 13 mil 848 atracos a transportistas, tanto del fuero federal como local, mientras que en 2022 denunciaron 13 mil 220 casos, lo que significó un incremento del 4.6 por ciento.

“Es innegable y muy grave el problema de inseguridad que se vive en las carreteras de nuestro País. En México, cada hora se cometen 1.6 robos a transportistas y es un delito que va en aumento; en 2022 se cometieron 36 delitos diarios en promedio y al año siguiente promediaron 38 al día”, enumeró.

“Como ciudadanía, hemos llegado al punto absurdo de aceptar el no transitar por determinadas carreteras y horarios, resignándolos a que algún día esto cambiará, y esto no cambiará si no hay una estrategia, si no hay acciones, si no hay voluntad. Llevamos cinco años de abrazos a quienes roban la tranquilidad de las personas, afectan su patrimonio, lastiman su integridad y carcomen el tejido social”, lamentó.

Destacó que, en Coahuila, el Gobierno del Estado implementó el operativo Semana Santa Segura 2024 con el propósito de reforzar la vigilancia, la prevención y disuasión de conductas delictivas, además de ofrecer asistencia a quienes transitan por las carreteras del Estado.

En estas fechas, el tráfico en las carreteras federales y estatales, tanto libres como de cuota, aumenta considerablemente, lo que incrementa los riesgos y las posibilidades de accidentes, de ahí la importancia del trabajo coordinado que realizan las corporaciones policiales estatales y municipales, conjuntamente con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“Coahuila es ejemplo de que con voluntad y coordinación entre los tres órdenes de gobierno se puede generar un entorno seguro para las personas. Ante la creciente inseguridad y el aumento de tráfico en las carreteras, la Guardia Nacional y los estados deben reforzar los operativos de vigilancia que desincentiven a la delincuencia”, expresó.