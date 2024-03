¡Urge recarpeteo! Calles de Saltillo, en la mira de los ciudadanos

Las obras viales son fundamentales para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en cualquier ciudad. Un pavimento bien mantenido no solo previene accidentes y averías en los vehículos, sino que también facilita la circulación vehicular. Sin embargo, en Saltillo, la calidad de la carpeta asfáltica ha sido objeto de críticas constantes debido a la proliferación de baches, especialmente después de lluvias de mediana intensidad.

Las reparaciones realizadas a estos baches parecen no ser duraderas, generando escepticismo entre los ciudadanos respecto a la calidad de los materiales utilizados. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la idoneidad de los materiales empleados, sugiriendo que no son de la mejor calidad si no resisten un segundo aguacero.

