Coahuila: ¿Qué fue exactamente lo que dijo Miguel Riquelme y AMLO malentendió?

El Presidente de México acusó al gobernador de Coahuila de llamar a la gente a no participar en la consulta de Revocación de Mandato; el Gobernador le respondió y señaló que su llamado sólo fue a los priístas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este día en su conferencia Mañanera al gobernador de Coahuila Miguel Riquelme de haber hecho un llamado a la población a no participar en la consulta de Revocación de Mandato.

TE PUEDE INTERESAR: Tras recaída de salud, ordenan realizarle exámenes a ‘El Bronco’ en penal

Desde Torreón, el mandatario estatal respondió y señaló que su postura la externó en el marco del Consejo Político Estatal del PRI y fuera de horario laboral, y que además fue dirigida sólo a los priístas, no a la población en general.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE EL GOBERNADOR?

“Quiero hacer un llamado respetuoso a las priistas y los priistas: No participemos en la farsa que se pretenda montar el próximo 10 de abril. El cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo”, señaló Riquelme ante cientos de priístas en Saltillo.

“Nuestras instituciones le dieron el triunfo y la constancia de a quien hoy dirige los destinos de nuestro País, pero de ninguna forma el PRI de Coahuila se transformó en cómplice de este magno error que le traerá costos al pueblo”, expresó el Mandatario.

¿QUÉ DIJO AMLO?

“El INE no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos, hay pruebas, de que solo se impide que se manifiesten, que participen, los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo domingo”, señaló.

“Hacen manifestaciones, dirigentes de partidos, para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada, incluso aquí se comentó, abiertamente, el Gobernador de Coahuila, llamando a que nadie participara; eso es no solo es violatorio de la norma sobre la revocación de mandato, de la veda, sino violatorio de la Constitución y antidemocrático”, recalcó.