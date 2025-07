Morena Coahuila ve posible alianza con el PT rumbo al 2026; Mejía Berdeja no queda descartado

El dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, Diego del Bosque, dijo a VANGUARDIA que existen las condiciones propicias para que se dé una alianza con el Partido del Trabajo (PT) con miras a los próximos comicios locales.

“Si alguien no entendió lo que provocó la división en 2023, no sé cuándo lo irá a entender; ahí no ganó Morena ni el PT, sino que le dejamos el camino libre al partido del actual gobernador, y eso no se puede volver a repetir”, dijo.

Luego de señalar el éxito que se tuvo en 30 de los 38 municipios de la entidad gracias al modelo de alianza, ahora “tenemos que ir, sí o sí, en coalición”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila recibirá un millón de visitantes en este verano: Secretaria de Turismo

“Las banderas del PT en Coahuila son casi las mismas que tiene Morena; además, compartimos el mismo proyecto y estamos haciendo todo lo posible para ir juntos en 2026”, aseveró.

“No hemos llegado al punto de ponernos de acuerdo en cuanto al número de distritos; todavía no se empieza con ese proceso”, informó.

Por otro lado, no descartó que la unión entre ambos partidos pudiera favorecer incluso las aspiraciones de Ricardo Mejía, como es la de postularse para gobernador de Coahuila, pero “eso ya será un tema a futuro”.

Dijo que se han sostenido varias reuniones con Mejía Berdeja, líder estatal petista, y por lo pronto se ha coincidido en que es necesario ir en alianza.

Se ha tomado en cuenta que “la gente quiere ver una opción fuerte que le haga frente al PRI, es decir, nos quiere ver juntos para dar la batalla”.

“Luego de limarse asperezas, se mantiene con Ricardo Mejía una excelente relación... Hoy, como nunca, veo condiciones para que le cumplamos el anhelo al pueblo de Coahuila, que es que la oposición esté unida en esta entidad”.

Al referirse a los ataques mediáticos de los que estaría siendo objeto el dirigente del PT, el entrevistado indicó que se debe a que “los priistas no están acostumbrados a la crítica”.

“Hay una tradición muy arraigada del priismo de descalificar a la oposición, así que cuando hay actores que no entran en su juego, se salen de sus casillas”, externó.

“Ahora, de lo que se trata es evitar que el PRI vuelva a llevarse el carro completo, pues eso no es bueno para la vida democrática del estado”, enfatizó.

MORENA NO LA DEFENDERÁ SI HAY PRUEBAS, PERO EXIGE PISO PAREJO

Tras avalar el desempeño de Tania Flores como alcaldesa de Múzquiz, Diego del Bosque, advirtió que la exfuncionaria estaría siendo víctima de un linchamiento mediático.

Sin embargo, de comprobársele alguna responsabilidad legal, el partido no defenderá a la también exdiputada local, en atención a la línea marcada por la líder nacional morenista, María Alcalde, de cero impunidad entre sus militantes.

Atribuyó las presuntas irregularidades de Flores Guerra al hecho de que “se le agudizaron algunos problemas por falta de control interno, más que nada; todo lo que salió fue por parte de su propio equipo”, especuló.

“En caso de que existan los elementos legales para sancionarla, obviamente nunca pediríamos que se le diera un trato especial”, recalcó.

“Pero, por otra parte —puntualizó—, también es cierto que en Coahuila la justicia siempre se ha manejado de una manera muy selectiva”.

En este contexto, “si ella así lo requiere, podríamos ayudarle, siempre y cuando le asista la razón”.

“Si no fuera así, ya se hubiera procedido jurídicamente contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien ha incurrido en actos de corrupción muy escandalosos”.

“Incluso también Chema Fraustro, quien se gastó más de 500 millones de pesos en una supuesta nueva estrategia de transporte que ya fue cancelada, estaría en serios problemas con la justicia.

“Todo eso es dinero que termina yéndose a la basura, y en esos casos no existe ninguna persecución mediática ni judicial”, resaltó.

“Si hay elementos legales sobre mal uso de recursos públicos o desfalco al Municipio, claro que estaríamos de acuerdo en que se sancione a Tania y a cualquier alcalde que haya incurrido en hechos de ese tipo”, reiteró.

“Pero, hoy por hoy, parece más una campaña mediática que la existencia de pruebas contundentes en su contra”, observó.

Del Bosque Villarreal afirmó que “Morena no va a estar solapando ni encubriendo a ningún miembro de nuestro partido que hubiera cometido algún acto fuera de lo que marca la ley, pero también queremos que se compruebe, que no sean especulaciones ni parte de una campaña mediática”.

El representante morenista indicó que, en las ocasiones en que se ha tenido acercamiento con Tania Flores, “siempre la encontramos tranquila, pues no hay nada grave que la Auditoría Superior del Estado pudiera observarle”.

En cambio, “el Gobierno Municipal de Acuña figura con muchas más observaciones por parte del órgano fiscalizador; sin embargo, no se le molesta para nada”.

La expresidenta municipal enfrenta actualmente un proceso penal en su contra en Saltillo, al incurrir presuntamente en el delito de ejercicio abusivo de funciones, en la modalidad de asignación u otorgamiento ilegal de obra pública.

Flores Guerra habría perdido recientemente un amparo en un juzgado de Piedras Negras, con el que se defendería del proceso que se le sigue por parte de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, según el expediente 273/2025.