Coahuila: Rubén Moreira pide llevar a juicio político a Samuel García, gobernador de Nuevo León

Las acciones de Samuel García Sepúlveda han sumido a Nuevo León en un estado de convulsión, según afirmaciones del diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien criticó al político de Movimiento Ciudadano por generar una seria crisis en la entidad al intentar imponer al gobernador interino y al mismo tiempo aspirar a la precandidatura de Morena para la Presidencia.

Tras la renuncia de García Sepúlveda a la precandidatura de Movimiento Ciudadano, Moreira Valdez, coordinador de los diputados federales del PRI, argumentó que no ha regresado a gobernar porque el Congreso no ha sesionado. No obstante, sugirió que debería enfrentar un juicio político por su irresponsabilidad y aplicarle una auditoría, cuestionando la sospechosa conducta de no querer dejar de influir estando de licencia.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia Manolo Jiménez recorrido por las 5 regiones de Coahuila

En su programa digital “Con peras, manzanas y naranjas”, el líder congresista criticó que el político de Movimiento Ciudadano dejó la entidad sumida en la inseguridad, la violencia, la falta de proyectos, sin presupuesto y sin una ruta clara para cumplir sus promesas. Además, señaló que carece de programas y obras, lo cual irrita a los neoleoneses.

Moreira Valdez analizó la situación en Nuevo León, argumentando que Samuel García llegó a la gubernatura con solo el 36 por ciento de los votos, lo que demuestra una falta de gran legitimidad política, ya que el 64 por ciento de los norteños no votaron por él. También destacó que en el Congreso local, PRI y PAN tienen el 57 por ciento de representación y siguieron las reglas constitucionales para elegir al sucesor interino, un proceso que no fue del agrado del político de Movimiento Ciudadano.

Según el politólogo Miguel Álvarez, personas vinculadas a Samuel García llevaron a cabo la irrupción en el Congreso estatal, lo que demuestra falta de respeto por la ley y un comportamiento antidemocrático. El abogado Miguel Ángel Sulub presentó estadísticas de México Evalúa, que indican un aumento del 55 por ciento en feminicidios, un 34 por ciento en homicidios dolosos y una alarmante impunidad del 96.2 por ciento en Nuevo León.

En sus redes sociales, Moreira Valdez resaltó que la ambición personal, la ignorancia y la evidente inestabilidad emocional de Samuel García provocaron una crisis de gobernabilidad en Nuevo León. Calificó al político como mitómano e imprudente, destacando que mientras tanto, la inseguridad en la región sigue creciendo.