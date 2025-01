$!Coahuila: urge formar especialistas en robótica e IA ante demanda en industria

A un año del cierre de la unidad de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Región Centro de Coahuila, la iniciativa privada en el estado urgió a que se actualicen los programas educativos en el estado, pues la industria demanda a profesionales en áreas como robótica e inteligencia artificial.

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Coahuila (UPIIC) del IPN, que operaba en el municipio de San Buenaventura, en la Región Centro, se mantiene en incertidumbre tras su cierre en enero de 2024 por incumplimientos en apoyos y recursos del gobierno estatal para la creación del campus.

Líderes empresariales de la región mostraron su preocupación por la falta de avances en la creación de nuevos programas educativos que respondan a las demandas de las industrias locales, principalmente la automotriz.

Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, lamentó el cierre de la UPIIC, señalando que la formación de técnicos e ingenieros en áreas avanzadas como inteligencia artificial y robótica es esencial para el futuro del estado.

Además, señaló que muchas industrias instaladas en Coahuila están demandando los conocimientos en áreas como la automatización de procesos y la inteligencia artificial.

“Es una realidad que viene, que se va a quedar y que lo van a exigir. Tenemos que estar preparados para esa demanda y exigencia”, mencionó.

Al respecto, agregó que confía en que el Gobierno del Estado, así como la Federación, suplan el retiro del IPN en Coahuila, ya sea con nuevas negociaciones con el instituto o mejorando la oferta educativa en las universidades ya existentes.

“Yo creo que sí es una lástima, esperemos que las autoridades se pongan de acuerdo en la comunicación y que se vuelvan a retomar ese tipo de iniciativas que son muy benéficas”, dijo.

Por su parte, Arturo Reveles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, subrayó la falta de profesionales para suplir la necesidad que hay en la industria instalada en el estado, específicamente en estos campos.

Al respecto, destacó la necesidad urgente de actualizar los programas educativos para alinearlos con las demandas de la industria, pues no todas las universidades del estado actualizan sus programas de estudio con base en las necesidades de las empresas y de hacerlo, señaló que es un proceso muy lento.

“Creo que no todas las universidades están actualizando sus programas y algunos de ellos no son pertinentes a lo que la industria requiere. Son hasta cierto punto lentos o les toma mucho tiempo actualizarse y no están tan vinculados con la industria como se requeriría”, opinó.