¿Coincidencia o destino? Padre e hija de Saltillo comparten vínculo especial: nacieron el 29 de febrero

José Macías nació el 29 de febrero de 1988 y cada año es una mezcla de festejos, pues asegura que cada quien llama conforme quiere, a veces el 28, otras el 1 de marzo, pero está contento de haber nacido en año bisiesto.

“A veces el 28, a veces me llaman el primero, pero entre broma y broma me dicen que me van a hablar a media noche o despuesito de las doce para festejarme y me gusta festejar con una comida entre la familia”.

Ahora, como padre de familia, tuvo la fortuna de que su hija de 12 años de edad, actualmente, comparte el haber nacido un 29 de febrero, y consideran que esto es de muy buena suerte.

Yamileth Macías festeja cada año con su padre y asegura que le gusta mucho tener esta fecha de nacimiento, aunque ha intentado organizar a sus hermanos y amigos, simplemente la festejan cuando quieren y como quieren.

“Me preguntan que como me siento y yo les digo que bien, aunque me hacen bromas a veces. En una ocasión me dijeron que cuando cumplía años porque no había 29 y otra vez me mojaron por mi cumpleaños”.

A los dos les hace ilusión festejar la buena suerte de haber nacido un 29 de febrero y comparten la tradición de festejar con su familia y amigos esta coincidencia en el calendario que les une tan profundamente.