Comerciantes desmienten a la Alcaldesa de Arteaga; afirman que cobros por espacios en la Alameda llegan a $154 mil

Comerciantes del municipio de Arteaga han salido a desmentir las declaraciones de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien recientemente aseguró que los aumentos en los cobros de derechos por el uso de espacios en la Alameda se hicieron conforme a la inflación y que se han ofrecido facilidades de pago. Sin embargo, testimonios de los afectados revelan que los incrementos han sido desproporcionados y que se han roto acuerdos previos que beneficiaban a los comerciantes.

INCREMENTOS INJUSTIFICADOS

De acuerdo con una comerciante que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, los aumentos en los pagos han sido excesivos. Anteriormente, dijo, el cobro se realizaba con base en metros lineales, pero recientemente se modificó a metros cuadrados, lo que ha generado que los montos se disparen. “En 2018 pagábamos alrededor de 2 mil 700 pesos al año por un espacio de 6 metros, con un acuerdo de que nosotros nos encargábamos de la limpieza de la Alameda. Ahora, con el cambio, nos están cobrando hasta 18 mil 424 pesos, con descuento”, denunció.

TE PUEDE INTERESAR: Ambulantes de Arteaga denuncian aumento excesivo en cuotas municipales

Además, la comerciante destacó que el acuerdo con administraciones pasadas permitían que los comerciantes hicieran la limpieza del área a cambio de tarifas más bajas. Sin embargo, con el nuevo esquema de cobro, se les ha retirado ese beneficio, pero aún se les exige que continúen con las labores de limpieza, lo que consideran una injusticia.

NEGACIÓN DE PRÓRROGA Y FALTA DE SENSIBILIDAD

Uno de los casos más alarmantes es el de una comerciante de juegos mecánicos, quien recientemente perdió a su hijo y ahora enfrenta un cobro de 154 mil pesos, una cifra drásticamente superior a los 12 mil 200 pesos que pagó el año pasado. “Nos dijeron que nos daban un descuento y luego otro, pero al final nos dejaron la cuenta en casi 79 mil pesos, algo impagable”, comentó la denunciante.

A pesar de haber solicitado prórrogas y facilidades de pago, la administración municipal ha sido tajante en su negativa. “Nos dijeron que tenía que pagar todo de golpe o perdería su espacio. ¿Cómo esperan que alguien que ha sufrido una tragedia pueda conseguir tanto dinero de la nada?”, cuestionó la comerciante.

CONTRADICCIONES EN LA DECLARACIÓN DE LA ALCALDESA

En respuesta a estas denuncias, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores declaró que el aumento en los cobros no es mayor al 6 por ciento establecido por la inflación y que incluso algunos comerciantes han recibido descuentos de hasta el 75 por ciento. No obstante, los comerciantes rechazan esta versión, asegurando que las cifras proporcionadas por el Ayuntamiento no reflejan la realidad y que los descuentos ofrecidos no alivian la carga financiera impuesta.

Otro punto de controversia es el tema de la limpieza. Mientras que la Alcaldesa sostiene que cada comerciante es responsable de limpiar su espacio y llevarse su basura, los comerciantes afirman que durante años han costeado la recolección de basura y que antes existían trabajadores municipales encargados de la limpieza de la Alameda, los cuales desaparecieron cuando ellos asumieron esa responsabilidad.

EXIGEN DIÁLOGO Y SOLUCIONES

Ante esta situación, los comerciantes han solicitado reuniones con la Alcaldesa y su equipo para buscar una solución justa, pero aseguran que no han recibido respuesta. “Si no quieren respetar el acuerdo que teníamos, al menos deberían reconsiderar los cobros. Es imposible seguir trabajando así”, expresaron.

Por el momento, la incertidumbre sigue reinando entre los vendedores, quienes temen que las políticas actuales los lleven a la quiebra y afecten la economía del municipio.