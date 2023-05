Torreón, Coahuila. – Después de que suscitara el grave accidente vehicular en la carretera Torreón-Matamoros, en el que perdieran la vida tres jovencitas, familiares y amigos de las víctimas han expresado con mucho dolor mensajes de despedida en redes sociales.

“Me duele muchísimo que hayas sido tú, que ya no te voy a ver, ya no voy a tener esas pláticas diarias contigo (...) me dejas un gran dolor mi niña bonita, mi Angie, lo único que me queda son los recuerdos”, compartió una de las amigas de Angie.

Guadalupe García, por su parte, escribe: siempre estuve al pendiente de ti mi niña, como un día lo dijimos y te prometí, nunca te faltaría, estuve para ti en buenas y malas, como tú lo estuviste para mí.

Me duele muchísimo que hayas sido tú, que ya no te voy a ver, ya no voy a tener esas pláticas diarias contigo, saber que ya no vas a estar para mí dándome tus consejos, que ya no me vas a contestar los mensajes que te deje, me va a doler muchísimo siempre te dije y te demostraré el cariño y lo mucho que te quiero, me dejas un gran dolor mi niña bonita. Mi Angie. Lo único que me queda son los recuerdos y recordarte siempre con esa sonrisa tan linda.

A su vez, Tony Nayarez, expresa: Eunice López Descansa en Paz, siempre recordaré cuando te conocí chiquilla, extrovertida, sociable, sin miedo a nada y con unas ganas de superación personal que llevaste a cabo cumpliendo cada meta que te proponías. Vuela alto muy alto, hermosa.

De igual manera, el perfil en Facebook de la madre de Laura se llenó de comentarios enviando condolencias para ella y el resto de su familia por su pérdida.

“Mi más sentido pésame por el fallecimiento de tu hija y pronta resignación amiga”, “No hay palabras para un momento así, un abrazo de todo corazón”, “Lo siento mucho, Dios les dé fortaleza”, mencionaron algunos.

El fatal accidente automovilístico donde perdieron la vida las tres jovencitas ocurrió el pasado domingo por la noche a la altura de un recreativo acuático sobre la carretera Torreón-Matamoros.

Las tres mujeres fueron identificadas como Laura de 23 años, Angie de 25 y Estrella Eunice, de quien se desconoce su edad.