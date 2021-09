Con una gallina, niño ‘ataca’ combi en pleno bulevar de Saltillo

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

En el video, con más de 20 mil reproducciones, se pueden encontrar frases de inconformidad:

”Dónde están los papás ?? Están como los niños que piden para la coca en la salida al.puente moreno ..hasta una niña anda luego les pasa algo y salen los papás que ellos jamás los dedcuidaban”

”No es gracioso! Puede ocasionar un accidente y ese niño si no respeta ahora un animal no me imagino que será después de él y la pregunta es Y LOS PAPÁS?!!! pero se los atropellan y cállate DRAMA”

La unidad con número 072 continuó su camino, al menos hasta el final del video. Se desconoce si el niño tenía un plan en específico o si sólo se trata de una “travesura”; el paradero de sus padres también es una interrogante, así como de dónde sacó a una gallina.

Hasta el momento se desconoce la identidad del menor.