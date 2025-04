Se rezaga Coahuila en regulación de ‘impuestos verdes’; iniciativa está en comisiones del Congreso

A diferencia de lo que ocurre en otros estados del norte de México, Coahuila no cuenta con regulaciones en materia ambiental, además de que el Congreso del Estado tiene una iniciativa al respecto en comisiones.

El pasado lunes, Reforma evaluó que las entidades del país cuentan en su ley de ingresos con “impuestos ecológicos” sobre la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos; por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera; por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y el agua; y por almacenamiento de residuos.

De los anteriores, Coahuila solo cuenta con el primero, a diferencia de estados cercanos como Nuevo León, Durango o Zacatecas que cuentan con los cuatro.

De acuerdo con Jorge Arturo Valdés Flores, diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), existe una iniciativa para colocar impuestos de acuerdo con las toneladas de dióxido de carbono que se emitan.

No obstante, aseguró que su iniciativa no contempla los impuestos ecológicos por gases contaminantes, contaminantes al suelo y por almacenamiento de residuos.

Comentó que la iniciativa contempla que las empresas manifiesten sus contaminantes ante la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), mismos que tendrán que ser cruzados para verificar su veracidad y que no exista discrepancia fiscal entre lo que se emite y lo que se paga.

“La ley está siguiendo su curso, se encuentra momentáneamente en la Comisión de Gobernación, pero ha sido como que en esta sexagésima tercera legislatura todo tipo de leyes que tengan impacto social, aunque si bien es cierto tenemos la facultad nosotros para votarlas y decidirlas en el Congreso, ser autónomos, nos gusta siempre tomar en cuenta a todas las partes involucradas”, apuntó Valdés Flores.

En ese sentido, se busca involucrar en la discusión a la sociedad civil, los ambientalistas y los industriales, quienes eventualmente tendrían que cubrir el impuesto.

Valdés Flores comentó que junto con la presidenta del Congreso, Luz Elena Morales, y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Beatriz Fraustro, se han establecido reuniones con diferentes empresarios de varias regiones del estado, por lo que aún está pendiente el consenso con ciudadanía y ambientalistas.

“Mientras no la voten en contra, puedo decir que sigue en pie y casi puedo asegurar que sí va a salir. Sin embargo, represento el 4 por ciento de la voluntad del Congreso, tendríamos que tener la mayoría, pero yo confío en mis compañeros en que así va a ser”, apuntó Valdés.

De acuerdo con lo recogido por Reforma, para la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los impuestos verdes son un costo adicional para las empresas y no incentivan la reducción de emisiones contaminantes, por lo que se considera que tienen fines meramente recaudatorios y carecen de un destino ambiental claro.

En ese sentido, Valdés Flores comentó que cada entidad actúa de manera distinta, por lo que confía en que el gobierno de Manolo Jiménez utilizará los recursos exclusivamente para el cuidado del medio ambiente.

“En Coahuila ahorita no estamos pasando por el mejor momento; la calidad del aire que traemos no es la mejor, por no decir que es muy mala, además de todo lo que se nos ha venido en últimas fechas de incendios provocados que están dañando terriblemente el medio ambiente. Los recursos nunca sobran y aseguro que lo mucho o poco que se recaude va a ser utilizado con mucha eficacia y se va a notar”, apuntó.