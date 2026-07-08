Concluye SIMAS reposición de drenaje en colonia La Sierrita de Frontera

La obra forma parte del programa ”Mejorando el Agua para Todos” y se realizó en coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Frontera, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura sanitaria y brindar un servicio más eficiente a las familias del municipio.

FRONTERA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) concluyó la obra de reposición de infraestructura sanitaria en la colonia La Sierrita, en Frontera , con una inversión de un millón 125 mil 200 pesos para mejorar el servicio de drenaje y reducir riesgos de fugas y obstrucciones en la zona.

El jefe del Departamento de Ingeniería de SIMAS, Héctor Martínez, informó que la reposición de la tubería fue necesaria debido a que la infraestructura existente había concluido su vida útil, situación que se confirmó a partir de incidencias registradas y reportes de usuarios del sector.

Martínez señaló que la nueva infraestructura permitirá optimizar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario, disminuir el riesgo de fugas y obstrucciones, además de ofrecer un servicio más confiable a los habitantes de la colonia.

Como parte de la etapa final de la obra, se realizaron trabajos de compactación del terreno y reposición de la carpeta asfáltica en el área intervenida, con el objetivo de restablecer condiciones adecuadas de circulación y seguridad para peatones y automovilistas.

Con estas acciones, SIMAS reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en obras que fortalezcan la infraestructura hidráulica y sanitaria de Monclova y Frontera, a fin de garantizar servicios de mayor calidad para la población.