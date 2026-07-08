Concluye SIMAS reposición de drenaje en colonia La Sierrita de Frontera
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La obra requirió una inversión superior a 1.1 millones de pesos y busca reducir fugas y obstrucciones en la red sanitaria
FRONTERA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) concluyó la obra de reposición de infraestructura sanitaria en la colonia La Sierrita, en Frontera, con una inversión de un millón 125 mil 200 pesos para mejorar el servicio de drenaje y reducir riesgos de fugas y obstrucciones en la zona.
La obra forma parte del programa ”Mejorando el Agua para Todos” y se realizó en coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Frontera, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura sanitaria y brindar un servicio más eficiente a las familias del municipio.
El jefe del Departamento de Ingeniería de SIMAS, Héctor Martínez, informó que la reposición de la tubería fue necesaria debido a que la infraestructura existente había concluido su vida útil, situación que se confirmó a partir de incidencias registradas y reportes de usuarios del sector.
Martínez señaló que la nueva infraestructura permitirá optimizar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario, disminuir el riesgo de fugas y obstrucciones, además de ofrecer un servicio más confiable a los habitantes de la colonia.
Como parte de la etapa final de la obra, se realizaron trabajos de compactación del terreno y reposición de la carpeta asfáltica en el área intervenida, con el objetivo de restablecer condiciones adecuadas de circulación y seguridad para peatones y automovilistas.
Con estas acciones, SIMAS reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en obras que fortalezcan la infraestructura hidráulica y sanitaria de Monclova y Frontera, a fin de garantizar servicios de mayor calidad para la población.