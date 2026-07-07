Juzgado ordena solicitar designación de asesor jurídico para representar a trabajadores de AHMSA y MINOSA

La Sindicatura, encabezada por Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que el acuerdo fue emitido el pasado 6 de julio por la jueza Ruth Haggi Huerta García y que la solicitud ya fue realizada en cumplimiento de la resolución judicial.

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenó solicitar al Instituto Federal de Defensoría Pública la designación de un asesor jurídico que represente de manera colectiva a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) dentro de los procedimientos de concurso mercantil que enfrentan ambas empresas.

En el documento, la jueza señala que el órgano jurisdiccional “está consciente de su deber de garantizar una adecuada protección a la totalidad de los acreedores de la comerciante, particularmente a los trabajadores”, por lo que determinó solicitar la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública para asegurar una defensa adecuada dentro del procedimiento concursal.

Asimismo, el acuerdo establece que se pidió al director general del Instituto Federal de Defensoría Pública que, “a la brevedad, designe a un asesor jurídico para que represente los intereses jurídicos colectivos de la totalidad de los trabajadores en los presentes concursos mercantiles”, correspondientes a los expedientes de AHMSA y MINOSA.

La Sindicatura señaló que continuará dando cumplimiento a las determinaciones emitidas por la autoridad judicial y mantendrá informados a los trabajadores y demás interesados sobre las resoluciones relevantes que se dicten conforme avance el proceso concursal.