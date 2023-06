Continúa obrero de AHMSA en huelga de hambre; directivo le pide abandonar la protesta

Asegura obrero que mantendrá plantón, calificó solicitud de intimidación y dijo que visitante no quiso tratar tema de salarios

MONCLOVA, COAH.- Por segundo día consecutivo Saúl Martínez Sánchez se mantuvo en huelga de hambre, el obrero de la Planta Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México está manifestándose por el incumplimiento de pagos de salarios y prestaciones por parte de la empresa acerera.

Hasta este sitio llegó Enrique Rivera Gómez, director de Relaciones Laborales de la empresa, quien pidió al trabajador dejar estar protesta “para no dañar su salud”, lo cual fue rechazado por el obrero de la Laminadora en Caliente, quien tiene 36 años de antigüedad en la industria.

Martínez Sánchez consideró esta petición como una intimidación por parte de la empresa, sin embargo, dijo que no desistirá en la manifestación.

“Me pidió que desistiera del movimiento por mi salud, ese fue el argumento que me dijo, le pedí en nombre de todos mis compañeros las nóminas, él dice que está ajeno a eso, que eso no le compete a él por que no puede hacer nada”, comentó.

El director de Relaciones Laborales nada dijo sobre el retraso de pagos de salarios, y mencionó que no hay fecha para que la empresa entregue el recurso a sus trabajadores.

Este jueves se cumplieron 7 semanas de que los 8 mil obreros no reciben su pago semanal.

Saúl Martínez, cumplió 24 horas de no ingerir alimentos, solo se mantiene hidratado con sueros y agua, asegura que continuará firme en la manifestación al pie del monumento Ave Fénix, pese a la fuerte onda de calor que se siente en la ciudad.

CIUDADANOS APOYAN CON AGUA Y DESPENSA A OBREROS

Ante la huelga de hambre que realiza Saúl Martínez, a nombre de todos sus compañeros de AHMSA, la ciudadanía monclovense ha empezado a llevar apoyos alimenticios al campamento que se montó en el monumento al Ave Fénix, sobre la prolongación Juárez.

Han llevado botellas de agua, despensas, bebidas hidratantes, fruta, que están siendo distribuida entre los obreros que están haciendo guardias en apoyo al trabajador.