CTM se prepara frente a la inteligencia artificial y la robótica en la industria: Berino Granados

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    CTM se prepara frente a la inteligencia artificial y la robótica en la industria: Berino Granados
    Jesús Berino Granados aseguró que los reajustes de inicio de año en la industria automotriz no derivaron en una crisis de empleo para los trabajadores de Coahuila. ARCHIVO
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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El sindicato llama a la capacitación constante de los trabajadores ante un mercado laboral en evolución y la llegada de migrantes de otros estados

En Coahuila, el sector obrero mantiene estabilidad en la generación de empleo formal, pese a los reajustes registrados a inicio de año en la industria automotriz. Jesús Berino Granados, dirigente de la CTM en el estado, señaló que la entidad cuenta con finanzas laborales sanas y un crecimiento constante.

“Han llegado nuevos empleos cuando se presentan, en enero, los reajustes masivos. En General Motors, la verdad, nuestra gente no batalló. El señor gobernador ordenó inmediatamente que se hiciera una mega feria del empleo, donde lograron acomodarse”, precisó Berino.

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Actualmente, el sindicato cuenta con entre 280 mil y 290 mil afiliados en todo el estado. La mayoría se concentra en la rama automotriz de las regiones Sureste, Laguna y Norte, principalmente en Piedras Negras, Acuña y Torreón.

Ante el arribo de otras organizaciones sindicales a la entidad, el dirigente descartó una fuga de agremiados, al asegurar que los trabajadores valoran la certidumbre de los acuerdos laborales vigentes en sus centros de trabajo.

“A donde les interesa ir es a donde ya está el plato servido, donde ya hay un buen contrato colectivo, para nomás llegar y decir que ellos fueron los que lograron, cuando en realidad se vienen sirviendo de algo que ya está hecho”, apuntó.

Respecto al panorama demográfico, Berino reconoció que existe una migración constante proveniente de estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca, impulsada por las vacantes que ofrece el dinamismo industrial de la región.

“Se han venido acostumbrando a las costumbres de aquí, en la Región Sureste, y ello permite, por medio de la capacitación, que se vayan dando cuenta y valoren como deben valorar su empleo”, agregó.

Sobre las nuevas líneas de producción de General Motors, el líder de la CTM estimó que el equipamiento iniciará el próximo año, aunque el arranque formal de operaciones se proyecta hacia 2028.

Frente al temor de que la automatización y el uso de la inteligencia artificial desplacen a la mano de obra en Coahuila, el dirigente consideró indispensable actualizar los perfiles laborales para adaptarse a los nuevos procesos globales.

“Hay que pensar que viene la robótica, que viene la inteligencia artificial y que todo ello, la verdad, forma parte de un mundo cambiante, ante el cual tenemos que prepararnos día con día para poder hacerle frente”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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