Suscribe AIERA convenio de innovación tecnológica y servicios en Ramos Arizpe

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    Suscribe AIERA convenio de innovación tecnológica y servicios en Ramos Arizpe
    Integssoft, TD SYNNEX e IBM son las empresas que ofrecerán sus servicios en materia de innovación tecnológica e inteligencia artificial a las empresas asociadas en la AIERA. VANGUARDIA

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe colaboraría con empresas tecnológicas como IBM, Integssoft y TD SYNNEX para mejorar procesos productivos

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) suscribió un Convenio de Colaboración en Innovación Tecnológica y Servicios con Integssoft, TD SYNNEX e IBM.

En la firma del convenio participaron el presidente de la AIERA, Diego Gándara Cavazos, el líder de Data & IA en IBM México, Luis Felipe Guzmán, el secretario de Fomento Económico de Ramos Arizpe, Jacobo Zertuche, la CEO de Integssoft, Mirna Zertuche y el gerente general México de TD SYNNEX, entre otros.

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El objetivo general del convenio es establecer un marco de colaboración que permita sumar capacidades, experiencia y conocimiento para impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento tecnológico de las empresas afiliadas a la AIERA, promoviendo el acceso a herramientas, tendencias, mejores prácticas, espacios de aprendizaje vinculados con la transformación empresarial y la adopción de nuevas tecnologías.

Durante la firma, también se aseguró que este convenio nació bajo la visión de colaboración entre las partes involucradas, buscando generar valor para la comunidad industrial de Ramos Arizpe, mediante el intercambio de conocimiento y el desarrollo conjunto de actividades orientada hacia la innovación y la mejora continúa.

Finalmente se destacó que la AIERA será el organismo articulador y enlace con la comunidad industrial, facilitando la participación de las empresas asociadas y promoviendo las iniciativas derivadas de este acuerdo.

Integssoft aportará su experiencia como integrador de soluciones tecnológicas facilitando la ejecución de actividades que permitan acercar estas capacidades al sector industrial y TD SYNNEX contribuirá con sus experiencia y alcance como uno de los principales distribuidores globales de tecnología apoyando la generación ecosistema de Innovación; mientras que IBM compartirá experiencia, conocimiento especializado y recursos relacionados con sus plataformas y tecnologías, particularmente en áreas de Inteligencia Artificial, automatización, análisis de datos y transformación empresarial.

UN 25% DE LAS EMPRESAS UTILIZA LA IA

Luis Felipe Guzmán de IBM México indicó que hay mucha adopción de la Inteligencia Artificial por parte de la gente, aunque por parte de las empresas es todavía baja, aunque están aprendiendo a usarla.

La penetración de la IA en las empresas de manera formal es de un 25%, se le utiliza principalmente para algunos procesos administrativos y de negocios como son recursos humanos, operaciones en compras y en diferentes procesos de soporte de las organizaciones.

Entre los giros de empresas que más invierten en IA está la industria financiera, así la de retail, telecomunicaciones y de manufactura; mientras que entre los empleados de las empresas mexicanas la adopción de la IA es de hasta un 90%.

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Aunque en el caso de esto último, añadió que lo importante es que ellos dejen de utilizar cualquier tecnología y utilicen la que la empresa gobierna y mantiene de manera segura para la operación de la misma, toda vez que la que más utilizan es la IA generativa.

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