¿Cuáles son los atractivos de Saltillo, según extranjeros y mexicanos de otros estados que decidieron vivir aquí?

VANGUARDIA pudo platicar con personas de distintas nacionalidades y orígenes en otros estados de México que tienen tiempo viviendo en la capital de Coahuila y quienes afirman no solo estar muy cómodos sino planear vivir mucho más tiempo en la tierra del sarape.

Por otro lado, mencionó que los factores que no le gustan son que a veces las personas pueden llegar a ser muy elitistas, que el sol pica mucho y que los automovilistas “ son muy imprudentes”.

“Me gusta que es chico y la gente con nosotros fue por suerte muy cálida. Siento que el mexicano es más como hogareño y el argentino es más frío por así decirlo. Entonces me sentí muy bien” , detalló.

Por otro lado, mencionó que uno de los aspectos que no le gustan tanto es el transporte público y algunas colonias, que tienen “el potencial para ser una mejor colonia”.

“Me gustó encontrarme más o menos la misma tranquilidad, nunca me ha pasado nada raro y yo creo que Saltillo sí tiene cosas por hacer y explorar ”, declaró Muñoz.

Nicole viene literalmente del fin del mundo, de un pueblo en la Patagonia a escasos kilómetros de la Antártida llamado Ushuaia , por lo que le gustó que Saltillo no fuera una ciudad tan grande a comparación de otras en México.

‘ENCONTRÉ UN ESPACIO ENRIQUECEDOR’

Stella Maris es chilena pero vive en Saltillo desde 2001 cuando vino a vivir con su esposo y encontró trabajo en la licenciatura en Letras Españolas en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila.

“Aquí establecí mi vida, mis hijos nacieron acá y por otro lado para mí un enorme motivo para quedarme en Saltillo fue el espacio laboral en el que afortunadamente tuve la gran suerte de que se me pudieran abrir las puertas el mismo año que llegué, a las pocas semanas”, contó la académica.

Calificó que la UAdeC es un “super espacio” en el que se ha podido desarrollar, crecer y tener una de las experiencias personales y profesionales más satisfactorias y enriquecedoras.

Reconoció que la decisión de venir a Saltillo era independiente a la ciudad aunque sí investigó si podía desarrollarse profesionalmente en alguna institución, por lo que contectó desde Chile a la Facultad y después se incorporó a ella.

Contó que junto a su cuerpo académico ha trabajado en el área de investigación de semiótica y discurso en el noreste de Coahuila obteniendo “enormes satisfacciones”.

Añadió que la Universidad también le ha permitido adaptarse como extranjera e integrarse de mejor manera a la zona.

Dentro de las cosas que más le gustan de Saltillo está “la calidad humana de las personas”, además de la comida y el espacio profesional que ha sido enriquecedor.

Por el contrario, mencionó que una de las “poquísimas” cosas que no le gustan es que cuando llueve hay algunas zonas que se inundan y le impiden desplazarse con facilidad de la ciudad. Sin embargo mencionó que “es nada comparado con todas las cosas bonitas que se ha encontrado aquí estos 22 años”.

‘A MÍ ME ENCANTA SALTILLO’

Rachel Alvarado Echeverri había visitado Saltillo desde 2014 en diversas ocasiones para ver a su novio, aunque en la pandemia definitivamente se mudó y desde entonces no ha vuelto a Costa Rica.

Contó que al haber estudiado Community Manager se le facilitó trabajar en cualquier contexto y cuando llegó trabajó pudo encontrar oportunidades como asistente de organización de eventos.

Declaró que otras personas le han cuestionado por qué vive aquí “si no hay nada”, aunque ella señaló que es bonito y hay mucho trabajo, le gusta el ambiente y la ciudad.

“Aquí hay muchas oportunidades de trabajar. Siento yo la verdad que aquí no trabaja el que no quiere o el que no busca, porque sí hay muchas propuestas laborales”, declaró.

Señaló que el clima también le agrada mucho y que uno de los aspectos que le desagradan es el trato de las personas, aunque también mencionó que es una cuestión de percepción por el acento golpeado de los norteños, pues “parece que siempre están enojados”.

Rachel contó que junto a su marido esperan vivir al menos otros seis años en Saltillo antes de buscar oportunidades en Canadá.