Cumple Poder Judicial en Coahuila siete meses con serias carencias

Tres de cuatro abogados litigantes que fueron consultados sobre el particular se dijeron no solo testigos , sino también afectados por los recortes presupuestales que han generado tales carencias en las instancias judiciales.

“Precisamente en el tribunal donde tengo la base, imprimen en hojas recicladas que quedan de traslados; los magistrados tienen que comprar por su cuenta los tóneres y, en general, en todo el edificio no funciona el clima, ¡nos derretimos!”, expuso.

Por su parte, su homóloga, Karla Carvajal, al referirse a un caso dramático en un juzgado de Acapulco como consecuencia del “brutal recorte presupuestal al Poder Judicial” (de 13.4 % respecto de 2024), denunció que al menos en el Primer Tribunal Civil del Cuarto Circuito, en Saltillo, el personal también imprime en hojas recicladas.

Sin embargo, su señalamiento contrastó con la opinión de la litigante saltillense Diana Hernández, quien refirió que, en efecto, “se ha visto que han disminuido los recursos, pero no al grado de que no se tenga lo suficiente”.

“La realidad es que antes todo era un derroche ofensivo, y ahora se tiene solo lo necesario; a mí, en lo personal, no me ha tocado que no tengan papel o impresoras. Por otro lado, con el juicio de amparo en línea, por ejemplo, ya se ahorra mucho en papel y copias”, explicó la entrevistada.

Según el abogado David Machado Orozco, “efectivamente, falta todo: papel, limpieza e, incluso, cordialidad por parte de los funcionarios”.

Aprovechó la ocasión para señalar que “lo que más falta es la aplicación de justicia, sí, que el presidente del tribunal, magistrado Felipe Mery, deje de meter la mano en los asuntos, (problema) aunado a la lentitud de los acuerdos y a la corrupción”.

Remarcó: “Así es, a Felipe le ganó la corrupción y, en cuanto al estado, es solo una simulación, es decir, él sigue poniendo solo a su gente”.

El pasado domingo, Grupo Reforma dio a conocer denuncias públicas relativas a una “escasez inédita” que estaría poniendo al borde del “colapso” a juzgados y tribunales federales en estados como Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Campeche, Veracruz, Tamaulipas y... Coahuila.

Un caso que ejemplifica la crítica situación lo constituye el hecho de que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio en Ciudad de México, José Jorge Rojas López, se vio en la necesidad de colocar un aviso al público, escrito de su puño y letra, para informar, el 10 de marzo, sobre las carencias del juzgado.

“Se hace del conocimiento que, a partir de esta fecha... debido a la falta de insumos y recursos materiales, así como que, de 5 impresoras, 3 están descompuestas y 2 sin tóner, este órgano jurisdiccional dejará de entregar constancias físicas”, señala el oficio colocado en el área de atención al público.