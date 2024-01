De casi morir a crear banderillas coreanas: joven revoluciona la cocina de Saltillo ‘LoganKDogs’

“Saliendo de ahí me puse a trabajar en eventos en Villa Ferré , y de ahí me brincaron a don Artemio porque veían que tenía cierta habilidad para trabajar a la minuta, que es trabajar platillos a la orden, conforme los van capturando los meseros, ahí fue donde aprendí, más que nada, esa fue mi escuela, los eventos de Villa Ferré y don Artemio, pero por diferencias con la administración en cuanto a lo que ganaba, y también mucha gente me lo decía, tú agárralo como escuela, y fue lo que hice, agárralo como escuela, más que como un trabajo ”.

“Y por una enfermedad que tuve desde los diez años tuve que empezar a cocinarme mi comida desde chico porque no había como tiempo suficiente a veces para que mi mamá hiciera para las dos cosas, ¿no? Mi comida y aparte la normal que era sin grasa, sin picante, sin ciertas proteínas. Ahí fue donde ya empecé a hacerme el huevo, las papitas, los frijoles. Ahí fue donde me nació el gusto y la habilidad de cocinar ahí en la casa”.

“Pues el interés fue meramente por siempre ver a mi mamá cocinar y a mi abuela en Torreón cuando la visitábamos allá, porque ella vivió ahí toda su vida. Y cocinaba muy rico mi abuelita, mi mamá, no se diga. En la casa acostumbrábamos mucho a comer siempre ahí. No éramos de comprar comida, no éramos de pedir tampoco a domicilio ni nada de eso. Era un poquito más raro eso, pues era más de cocinar en la casa.

“Yo estudiaba antes de comunicación, estuve unos semestres en mercadotecnia , pero por el plan de estudios no me convencí de quedarme ahí. Y fue cuando cambié a comunicación. Ahí fue donde ya, no me titulé como tal, pero todas las materias las aprobé, solamente quedé viendo ahí unos trámites, no me terminé titulando, pero creo que lo que aprendí, trabajé ahí en proyectos dentro de la facultad de la UAdeC , me ayudó para poder modelar todo lo de mi negocio, ¿no? Hacer logotipos, fotografías, modelado de los platillos, todo eso fue lo que creo que me complementó mucho a ayudarme a formar el negocio desde cero ”.

> ¿Puedes compartir alguna anécdota interesante durante tu tiempo como fotógrafo recorriendo Coahuila para un partido político?

“Básicamente trabajando en ese año 2023 con un partido político, en una campaña aquí, en unos viajes que hacíamos, era andar atrás del candidato en ese entonces, en ese trayecto de la frontera hacia acá, de Piedras Negras hacia Saltillo, y ya en la noche nos volcamos en carretera”.

“Llevamos cuatro compañeros y el chofer. Digo, afortunadamente salimos todos ilesos, con golpes, con cortadas y así, pero ahí fue cuando estaba apenas trabajando la idea del negocio, no sabía qué iba a vender, no sabía qué iba a hacer como tal, ni dónde, ni cómo, ni con qué, pero yo tenía la noción ya de volver a cocinar después de dos años alejado de las cocinas. Y después de la volcada, me quedó claro, después de ese accidente, que pude haber salido sin caminar o de haber salido sin vida de ahí, no podría hacer todo lo que estoy haciendo ahorita. Que si bien ahorita no va muy bien, que digamos en cuanto a nivel de números y así, pero es lo que yo quería hacer, estoy haciendo lo que me gusta”.

> ¿Cómo integras la fusión de tus experiencias culinarias previas en este proyecto?

“Más que nada con las técnicas, por eso me permito trabajar solo. Digo, gente que podrá tener mucha experiencia dirigiendo cocinas, el no tener la habilidad con el cuchillo o con ciertas máquinas o procesadores, te fuerza a tener que emplear a alguien o que tenga la experiencia o que tenga la habilidad para hacer ciertas técnicas de corte, de cocción y mantener la inocuidad”.

“A mí me gusta mucho trabajar de manera ordenada, limpia como si fuera un platillo para mí, siempre he trabajado así, entonces aquí es donde creo que voy a tratar de emplear todo eso, lo he hecho por otra gente, en proyectos de bares, en restaurantes, en eventos donde he puesto mis manos para otras personas, no para que saquen provecho, pero que sacan una renta de ese trabajo, ahora me toca a mí hacerlo”.