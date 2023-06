De extenderse ola de calor en Coahuila, la UAdeC podría regresar a clases en línea

En el caso de la Universidad Carolina, alumnos manifestaron que no cuentan con aulas climatizadas, sin embargo, ya no hay estudiantes tomando clases presenciales lo que es favorable frente al clima adverso

La discusión sobre la climatización, o mejor dicho, sobre la falta de ella en las universidades públicas y privadas se ha puesto sobre la mesa tras la oleada de calor que se vive en Saltillo y en otras regiones del estado.

Docentes y estudiantes de distintas instituciones expusieron a VANGUARDIA las situaciones a las que se enfrentan desde que el clima rebasa los 35 grados a la sombra.

Para la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), las condiciones no han sido fáciles, sin embargo se corrió con la suerte de que la oleada de calor tocó piso en la ciudad justo cuando los estudiantes estaban presentando los últimos exámenes, por lo que no se ha vuelto un problema la estancia de los alumnos en las aulas, dijo Karla Patricia Valdés, subdirectora de Superación Académica en la Universidad.

“Afortunadamente no hemos tenido una situación significativa ni grave que haya sucedido en horario de clases ni tampoco se han reportado temas en las escuelas. Hemos sabido que hay una incomodidad, malestar, dificultad de concentración y de trabajo en espacios que no cuentan con aire acondicionado pero vemos como ventaja que ya no hay estudiantes porque ya todos han presentado sus exámenes”, puntualizó Valdés.

Para el futuro, dijo, se verá la forma de mejorar las instalaciones y aplicar algún recurso para la instalación de aire lavado que pueda mitigar la situación de calor que podría prolongarse, sin embargo, todo dependerá del presupuesto que se asigne para este fin.

“Estamos pensando en acercarnos con el área de recursos físicos de la universidad para generar alguna estrategia de planeación, aprovechar los espacios que si tienen ventilación o área climatizada y si se diera alguna situación atípica y extrema podremos recurrir a las clases virtuales”, consideró.

“En la universidad hay ventiladores en algunos espacios pero no todos los salones tienen, tampoco hay clima. Ahorita ya no venimos a clases, de hecho ya estamos terminando, solamente que si estaría bien que acondicionaran los salones para evitar problemas de ventilación porque hasta en invierno tenemos muchos problemas”, manifestaron dos alumnos entrevistados por VANGUARDIA.

También se consultó al Tecnológico de Monterrey y a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), sin tener respuesta hasta el momento.