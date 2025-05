Inversiones en Metro de Monterrey favorecen integración de movilidad con Saltillo: experto

Las inversiones realizadas en el transporte público de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), particularmente en sus líneas del metro (Metrorrey), favorecen la integración de la movilidad con Saltillo.

De acuerdo con el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José Ruiz Fernández, si bien dichas inversiones se han hecho con enfoque en el Mundial de Futbol de la FIFA 2026, la infraestructura permanecerá como una herramienta para diversificar las formas de movilidad en la capital de Nuevo León.

“Las inversiones en la ampliación de la red del metro generan un activo valioso para impulsar aún más esta integración entre Saltillo y Monterrey.

“Claramente el enfoque está en el Mundial de Futbol, pero cuando el evento pase, la infraestructura permanecerá, y eso es de gran conveniencia para quienes encuentran en la capital regia una alternativa a lo que ofrece la zona metropolitana de Saltillo. Además, en un futuro no muy lejano contaremos también con la línea ferroviaria de pasajeros entre Nuevo Laredo y la Ciudad de México, lo que abrirá un extraordinario abanico de oportunidades para Monterrey, pero también para Saltillo”, apuntó el urbanista.

Según Ruiz, distintos factores han favorecido en los últimos años la integración dinámica entre ambas zonas metropolitanas. Entre ellos destaca el aprovechamiento de las oportunidades de conectividad regional, nacional e internacional que ofrece Monterrey y su área conurbada.

“La oferta académica, cultural y deportiva —por mencionar algunas vertientes— hace que la cercanía entre ambas ciudades, sumada a la relativa economía en los traslados, atraiga a personas de distintos niveles de ingreso, diversificando de manera interesante la vinculación”, expresó.

En este sentido, consideró que las inversiones en movilidad que ha realizado Nuevo León han acentuado dicha integración, y puso como ejemplo el paso vehicular elevado que conecta de manera “directa y ágil” la carretera Saltillo-Monterrey con la parte central del área conurbada, reduciendo drásticamente el tiempo de llegada al evitar el paso por Santa Catarina.

“Pero de poco serviría este insumo si quien viaja a Monterrey tiene solo la opción del uso de su automóvil, dadas las complicaciones que esto supone en un área con gran saturación vehicular”, explicó.

El pasado martes 22 de abril, el gobierno de Nuevo León anunció la incorporación de tres nuevos trenes con aire acondicionado y cámaras de videovigilancia a la Línea 1 de Metrorrey.

Aunque en un principio también se anunció la incorporación de las líneas 5, 4 y 6 del Metro, solo estas dos últimas están en construcción, inversiones que, de acuerdo con el gobernador Samuel García, se realizan con miras al Mundial 2026.

SALTILLO TIENE OPORTUNIDAD DE APRENDER DE MONTERREY

Para el consultor en urbanismo saltillense Parménides Canseco, Saltillo tiene una gran oportunidad de aprender del camino que está tomando Monterrey.

“Invertir en transporte público no solo mejora la movilidad, también ayuda a combatir la congestión, mejora la calidad del aire y hace que las ciudades sean más saludables. Monterrey ha avanzado con la compra de autobuses nuevos y la planeación de sistemas masivos. Saltillo puede observar qué decisiones están funcionando y adaptarlas a su propio contexto”, señaló Canseco.

No obstante, aclaró que no se trata solo de copiar, sino de ir más allá, fortaleciendo la infraestructura para peatones y ciclistas, y mejorando el espacio público. Mencionó que, a veces, enfocarse únicamente en los vehículos —aunque sean eléctricos— no resuelve los problemas de fondo, como la dependencia del automóvil.

“Lo importante es tener una agenda clara y a largo plazo, que se enfoque en la movilidad sostenible para todas las personas”, subrayó.

Para Canseco, ambas zonas metropolitanas deben coordinarse más y pensar juntas, ya que la relación económica y de movilidad entre ellas crece cada año.

“Si se construyen redes sostenibles desde ahora —autobuses, trenes, ciclovías, banquetas seguras— será más fácil, en el futuro, tener una movilidad ordenada y más justa”, apuntó.

Añadió que, aunque en teoría es posible conectar los sistemas de transporte público de ambas ciudades, lo más realista por ahora es que cada una fortalezca su sistema y trabajen en puntos de conexión comunes: estaciones intermodales, rutas regionales y servicios compartidos.

“Lo importante es que las personas puedan moverse entre ambas ciudades sin depender únicamente del automóvil”, indicó.