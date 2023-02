Decir adiós a vida laboral obliga a reinventarse, líder de pensionados de Acuña

ACUÑA, COAH.- Quien contempla jubilarse o pensionarse, debe pensarlo bien, porque con el tiempo se sentirá solo y olvidado, debido a que echará de menos a sus compañeros de trabajo, la monotonía de ir, estar y venir de su empresa, dijo el presidente de la Asociación de Pensionados del Seguro Social, Reynol Martínez Castro.

Dijo que, si bien es un derecho el retirarse de la vida laboral, mucha gente, desde el inicio de los trámites, se pone nerviosa y se genera una incertidumbre, que con el tiempo, en muchas personas recae en algunos padecimientos.

Explicó que si a eso se le agrega que ya no convivirá con sus compañeros de trabajo; ya no charlará en la hora del lonche, ya no tomará el autobús, ya no saldrá de casa y regresará con la emoción o ansiedad de ver a su familia, se sentirá con el tiempo solo o sola y olvidada u olvidado, aunque esté con su familia.

“Alguien que se va a jubilar o pensionar, debe de estar consciente de que ahora ya no cobrará por semana o quincena, sino por mes; así que tendrá que volverse una o un buen administrador del dinero.

”Que con el tiempo va a anhelar a su empresa o a lo mejor a sus compañeros; recordará cuando convivían en el lonche, cuando se subía al autobús y al regresar llegar a su casa con tanta ilusión de encontrar a su familia; lo que ya no ocurre porque los hijos ya crecieron y no están allí”, subrayó.

EL MIEDO A LA SOLEDAD

Añadió que con ello, las personas de la tercera edad que ya no trabajan, empiezan a sentirse solas, abandonadas, aunque tengan a su pareja e hijos.

“De ahí la importancia de buscar actividad y distracción, convivencia quizá con otros jubilados y pensionados, como en la Asociación, en donde muchas de estas personas solas, han vuelto a rehacer su vida y otras han encontrado un círculo de amistad”, destacó Reynol Martínez.