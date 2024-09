Decisión de Yunes es un ‘golpe durísimo’ para el PAN, asevera diputado coahuilense

La decisión del senador veracruzano Miguel Ángel Yunes de apoyar la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido catalogada como un “golpe durísimo” para el partido blanquiazul.

Gerardo Aguado, diputado local por el PAN, expresó su descontento con la postura del senador Yunes, calificando su apoyo a la reforma como un acto que socava la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes en México.

Según Aguado, la reforma está diseñada para permitir al partido oficial, en este caso Morena, impulsar candidatos alineados con la Cuarta Transformación (4T), lo que, en su opinión, compromete la independencia judicial.

“Es un golpe durísimo, durísimo e inesperado. No me puedo adelantar y suponer si el día de mañana la ciudadanía nos lo va a cobrar o si esto afectará la credibilidad del partido, no lo sé”, mencionó.

El diputado expresó su tristeza y desazón ante la decisión del senador, puesto que hasta hace algunas semanas al interior del PAN la decisión era firme. Asimismo, reconoció que, aunque algunos miembros del partido aún luchan por mantener la integridad de sus principios, la situación actual ha puesto en evidencia debilidades internas.

“Esto es un golpazo; es un golpe de realidad para el PAN”, dijo.

Aguado también destacó que, a pesar de la decisión de Yunes, hay senadores y diputados en el PAN que siguen comprometidos con los principios del partido y continúan luchando por sus ideales, mencionando el trabajo del senador Ricardo Anaya como un ejemplo de la dedicación del partido.

La reforma judicial de Morena, ahora respaldada por la inesperada votación de Yunes y la ausencia del legislador de Movimiento Ciudadano, parece haber alcanzado la mayoría calificada en el Senado. Este giro en la dinámica política refuerza el control de Morena sobre las instituciones y deja al PAN ante una situación que, según Aguado, requiere una profunda introspección y ajuste de estrategia.

“Sí es un golpazo; sí, no nos lo esperábamos; sí, nos puede pegar, pero siguen en la lucha gente muy capaz dando la batalla”, aseveró.