Desalojan a adultos mayores, en Saltillo; culpan a su propio hijo

Una pareja de 91 y 87 años fue desalojada este martes de su hogar en la colonia Lomas de Lourdes, donde residieron durante más de 40 años. Esto ocurrió después de que, presuntamente, uno de sus hijos usara un prestanombres para apropiarse del terreno, sin importar mandarlos a la calle.

Fue la tarde del martes cuando un grupo de abogados llegó al domicilio marcado con el número 250 de la calle Paseo de las Cumbres para proceder con el desalojo de Enrique Flores, de 91 años, y su esposa, Elva Gaona, de 87 años.

“Es un abuso lo que están haciendo estas personas, porque tenemos aquí 40 años viviendo. Aquí me trajo mi hijo, aquí me dejó y ahora me viene a tirar como a un perro. Yo di la vida por mi hijo, le di todo, y ahora me trata como un animal”, comentó don Enrique.

TE PUEDE INTERESAR: Camión lo hace ‘sándwich’ en su Chevy, en Arteaga, y vive para contarlo