Desde Coahuila anuncian dirigentes que Alianza Va por México registraría candidatura ciudadana por la Presidencia

Las dirigencias del PRI y PAN a nivel nacional que estuvieron presentes en Coahuila , no descartan que, junto con el PRD , postulen en alianza una candidatura ciudadana , y no descartan que se sume Movimiento Ciudadano para enfrentar a Morena y sus aliados en la elección presidencial del próximo año.

“La candidata o candidato va a depender la competitividad, estaban trabajando en ello, se van a escuchar perfiles, hay propuestas de los partidos y de la sociedad civil para construir un método abierto, participativo, equitativo que nos permita impulsar la candidatura más competitiva para que encabece el proyecto, la alternativa y ganar el 2024.

“Sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país, lo está destruyendo vean cómo está la inseguridad en el país, no hay medicamentos, no hay crecimiento económico, no hay apoyo para que haya productividad en el campo. Queremos sacar a Morena del gobierno porque están destruyendo al país”, dijo.

Explicó que los tres partidos que integran la alianza representan un valor de 40 puntos: el PRI aporta 18, el PAN 18 y el PRD 4, mientras que la alianza Morena-PT-PVEM reúnen 43 puntos. Morena tiene 34, PT 3.5 y PVEM 5.5, y destacó que en las recientes elecciones de Coahuila y Estado de México, el PRI aportó el 70% de la votación.

“Se les puede ganar, lo importante es ir juntos sólidos, con una buena propuesta y vamos a ganar”, dijo, al señalar que MC puede sumarse para integrar un gran frente nacional.

Por su parte, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, adelantó que una encuesta ciudadana definirá al candidato o candidata a la Presidencia de la República encabezando a la Alianza Va por México.

Confirmó que puede ser un militante de partido o alguien que surja de la sociedad civil y coincidió en señalar que MC puede reforzar la coalición y se le hace un último llamado para que anteponga sus intereses partidistas o acuerdos en lo oscurito con Morena para sumarse a la oposición.