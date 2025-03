POLITICÓN: Congreso de Coahuila y el reto del 8M: ¿qué hacer para que el próximo año sea diferente?

I. TAREA PENDIENTE

Después de lo ocurrido el sábado anterior, cuando la marcha del 8M que llegó al Congreso del Estado estuvo a punto de generar una confrontación de imprevisibles consecuencias, la gran pregunta es: ¿qué puede −o debe− hacerse para que el próximo año la situación mejore y no, como ha ocurrido en los últimos años, siga empeorando? La legislatura, que encabeza Luz Elena Morales , sin duda tiene mucho margen de maniobra: es el único poder del Estado que tiene una representación plural y también es el único que encabeza una mujer. Eso debería servir para instaurar canales de diálogo que permitan avanzar en la dirección correcta.

II. DIÁLOGO

La ruta, de acuerdo con quienes entienden del tema, no es −ni puede ser− tratar de “convencer” a quienes se ubican en la radicalidad, sino establecer mecanismos para dialogar y buscar soluciones con las personas moderadas, que son la mayoría, y no están de acuerdo con el uso de la violencia... pero tampoco están dispuestas a renunciar a sus exigencias. Ahí está el área de oportunidad para que el 8M del próximo año sea distinto. Habrá que ver si se aprovecha.

III. NUEVO AGARRÓN

Y en ecos del 8M andando, la fecha fue ocasión para que los bandos morenistas locales en pugna, “Los Guadianos” de un lado y “Los Salazares” del otro, protagonizaran un nuevo episodio de su −está bastante claro a estas alturas− lucha a muerte: y es que la senadora Cecilia Guadiana no dejó pasar la oportunidad para difundir la fotografía de una lona −que no está claro en dónde se colocó− en la cual se acusa a su “compañero de partido”, el lagunero Antonio Attolini , de ser “un peligro para las mujeres”. Uno de los aspectos curiosos de este episodio es que, de no ser por la publicación de la senadora Guadiana, el episodio habría pasado inadvertido.

IV. Y OTROS SE APUNTAN...

No tuvo que ir muy lejos “La Infanta” por la respuesta. Sin aludirla por su nombre, pero sin que hiciera falta para entender el mensaje, Attolini publicó en sus redes sociales el siguiente texto: “No tiene autoridad moral quien ostenta el poder derivado del nepotismo, una de las peores lacras del neoliberalismo”, frase que fue inmediatamente aprovechada por el panista Gerardo Aguado , quien se subió al tren para fustigar a su paisano. La discusión, se dijo, continuará mañana en la tribuna parlamentaria.

V. ¿NUEVOS PARTIDOS NACIONALES?

El INE , bajo la dirección de Guadalupe Taddei , está llevando a cabo el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos, aunque este proceso ha pasado algo inadvertido debido a la organización de la elección judicial. Desde el 1 de febrero pasado y hasta el 20 de febrero del año próximo, las organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos nacionales deben realizar asambleas. Si logran el quórum, deben aprobar los documentos básicos como los estatutos, declaración de principios y programa de acción. Este proceso está en marcha para 62 organizaciones en total.

VI. CSP

En Coahuila ya se han realizado dos asambleas: la de “Somos México”, en Monclova, el 23 de febrero, y la de “Construyendo Sociedades de Paz”, en Matamoros, el 8 de marzo. En la asamblea de “Construyendo Sociedades de Paz”, algunos asistentes comentaron que acudían para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su posible intento por formar un nuevo partido, sugiriendo que el nombre de la organización que tiene por acrónimo las letras “CSP” así lo indican. ¿Será?

VII. ESTÁN DE VUELTA

Hoy, hoy, hoy, tras cinco meses sin poder sesionar por falta de quórum, el Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción de Coahuila, que encabeza Yolanda Montes Martínez , quedará nuevamente integrado al rendir protesta al cargo Diana Marisol Flores Rivera, Carlos Antonio Franco Flores y Karla Ivonne Natividad González , quienes fueron electos al cargo el sábado pasado por la Comisión que preside Cristina Ordaz Mota. ¿Qué sigue ahora? En esencia, que el CPC, que se encuentra ya en su octavo año de historia, se ponga a chambear y a dar resultados.

VIII. INTERROGANTES

¿Qué hace el CPC? ¿Cómo desquitan el generoso salario que reciben mensualmente sus cinco integrantes? ¿Qué cuentas le rinden a la sociedad que representan? Esas son las preguntas a las cuales deben darle respuesta quienes, al menos en teoría, llevan la rectoría del Sistema Anticorrupción y deben garantizar que las instituciones vinculadas a éste ofrezcan resultados tangibles. Habrá que estar pendientes de su desempeño.

