Desmienten saturación por enfermedades respiratorias de la Clínica 71 del IMSS en Torreón (video)

Declaró que ha estado en comunicación con el subdelegado del IMSS en La Laguna, Enrique Garza, y no hay nada que pudiera alertar; sin embargo, recomendó a la población mantener las precauciones para evitar enfermar de las vías respiratorias, toda vez que esta es la temporada en que aumentan.

TORREÓN, COAHUILA.- Es falso que la Clínica No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad se encuentre saturada en sus camas de ventilador destinadas a pacientes con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), como se difundió a nivel nacional, dijo el Alcalde de Torreón.

El llamado es a la gente que no se alarme, que se informe bien, porque de hecho en la Secretaría de Salud se han estado recibiendo muchos mensajes y llamadas para preguntar sobre la información aparecida.

El día de ayer, según el reporte del Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud, informó que la Clínica No. 71 de Alta Especialidad en Torreón había agotado su capacidad en camas de hospitalización, sumándose a la lista de unidades médicas en México que enfrentan una ocupación hospitalaria al 100 por ciento por enfermedades de tipo respiratorio.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Juan Pérez Ortega, informó que no hay aquí ningún tipo de alarma por lo que se ha estado publicando de que la Clínica No. 71 de Alta Especialidad del Seguro Social en esta ciudad está saturada de pacientes con enfermedades respiratorias.

Con la disminución de COVID-19 y la pandemia bien controlada, el referido centro hospitalario disminuyó el número de camas y dejó solo una para enfermedades relacionadas con las IRAGs, por eso se maneja que está saturada.

En realidad, estamos bien, no hay alerta en eso, aunque sí se han incrementado los casos de COVID-19 en el centro del país, donde sí hay alerta, detalló.

En La Laguna, dijo, tenemos el Hospital General que al igual que la Clínica del IMSS No. 71 de Alta Especialidad también fueron importantes para proporcionar atención médica durante la pandemia y también ahí se desinstalaron las áreas COVID-19 y se dejó solo un espacio para la atención de enfermedades respiratorias.

En ese nosocomio en estos momentos se atiende a cuatro pacientes con neumonía y uno de ellos positivo para COVID-19, pero estamos bien.

En esta ciudad, dijo, la semana pasada se reportaron 15 casos nuevos para COVID-19, pero no requirieron hospitalización, sino que son de manejo domiciliario.

El COVID-19 sigue, pero ya sin el mismo riesgo, lo cual no quiere decir que se baje la guardia o que nos descuidemos, pues estamos en una época de invierno, donde hemos tenido bajas temperaturas y se tienen que vigilar todas las enfermedades respiratorias.

El reporte de este tipo de enfermedades en Torreón, Matamoros y Viesca es de 2 mil 700 pacientes, incluyendo faringitis, gripe simple, bronquitis, influenza y COVID-19.

Pérez Ortega dio a conocer que la Secretaría de Salud sigue realizando las pruebas COVID-19 para aquellas personas que lo requieran y a la vez está disponible la Vacuna Abdala, aunque ya quedan pocas dosis, pero a nivel privado, algunas empresas y farmacias la están vendiendo.