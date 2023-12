Desnutrición y sobrepeso en niños de áreas rurales de Acuña; un problema a solucionar

ACUÑA, COAH.- Un grupo de profesionistas que realizan de manera voluntaria brigadas de atención integral en áreas rurales, entre ellos, la nutrióloga América Sánchez de la Cruz, evidenciaron que la desnutrición crónica, la deficiencia de hierro y el sobrepeso son problemas de salud pública para dichos niños.

Esto coincide con las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (ENSANUT), que mostraron que 12.8 por ciento de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica y 30.6 por ciento tienen deficiencia de hierro; además que el 37 por ciento de los escolares y 41 por ciento de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad.

La baja talla o desnutrición crónica en los menores, propicia una detención en el crecimiento, aseveró la especialista, quien urgió la necesidad de seguir inculcando la sana alimentación entre esta población.

“Si bien se cree que viviendo en un rancho o pueblo se come mejor, con productos ciento por ciento naturales, tanto de origen animal como hortalizas, en los ranchos y pueblos también se consumen los fritos, la coca cola y no se diga el café, que es una bebida preferente no solo para la gente grande, sino que hasta para niños de menos de cinco años”, dijo.

Añadió que hay mucha anemia en los niños de los Ejidos, insiste América Sánchez de la Cruz, quien resalta que es, en la mayoría de los casos, porque las madres de estos niños no se dan cuenta de los síntomas o signos físicos y por consiguiente no se atiende a tiempo.

Elogió a sus colegas colaboradores en estas brigadas, y se comprometió a redoblar esfuerzos para seguir con estas brigadas en las áreas apartadas de las ciudades, hasta donde también llegan los padecimientos.