Detiene policía de Monterrey a periodista por grabar decomiso a comerciantes cerca de Fan Fest (video)

MONTERREY, NL.- La periodista María Fernanda Barrón Negrete fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey mientras documentaba en video un operativo contra comerciantes de comida en las inmediaciones del Fan Fest de la FIFA. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio, cuando la comunicadora acudió a cubrir actividades relacionadas con el evento y observó a policías realizando el decomiso de mercancía a mujeres que vendían alimentos fuera de sus domicilios, en el cruce de las calles Fernando Ancira y Gustavo M. García, en la colonia Buenos Aires.

Barrón Negrete relató a VANGUARDIA que comenzó a grabar desde la acera opuesta, momento en que uno de los elementos le cuestionó su presencia y le aseguró que estaba cometiendo un delito, aunque no le precisó cuál. Posteriormente fue esposada y trasladada al Centro de Detención Alamey por elementos de la unidad 217 de la corporación municipal. “Cuando iba arriba de la patrulla, el policía me hace saber que me conocía y que sabía dónde vivía. En la Alamey, cuando me ponen a disposición, yo era la única persona que estaba esposada. La jueza me absolvió y me declaró no responsable de ningún delito o falta administrativa”, señaló la reportera.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

De acuerdo con su testimonio, permaneció detenida entre las 17:00 y las 21:30 horas, cuando recuperó su libertad. ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS REPRUEBA ACTO La Asociación de Periodistas de Nuevo León A.C. “José Alvarado Santos” condenó los hechos y calificó la detención como injustificada. Mediante un posicionamiento público, el organismo señaló que la comunicadora fue detenida por grabar la actuación policial durante el operativo y destacó que, al ser presentada ante la autoridad, una jueza calificadora determinó que no existía delito ni falta administrativa, por lo que ordenó su liberación inmediata. La asociación sostuvo que esta resolución ratifica la ilegalidad de la detención y pidió a los mandos de la Policía de Monterrey investigar los hechos, sancionar posibles irregularidades y revisar los protocolos de actuación de los elementos.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Asimismo, el presidente de la organización, Francisco Zúñiga Esquivel, advirtió sobre una presunta amenaza realizada por uno de los uniformados involucrados. “Existe una amenaza velada por parte de un uniformado. Esto significa un riesgo para nuestra compañera”, expuso la asociación en su pronunciamiento. Finalmente, el organismo manifestó su preocupación por las agresiones que enfrentan periodistas en el ejercicio de su labor y pidió que el caso no quede impune.

Publicidad