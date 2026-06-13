Con pala y asfalto, monclovense declara guerra a los baches y crea contenido en las redes (video)

MONCLOVA, COAH.- Mientras cientos de automovilistas esquivan diariamente los baches de la ciudad, un joven monclovense decidió tomar la iniciativa y comenzar a repararlos por cuenta propia, una acción que rápidamente comenzó a generarle popularidad en redes sociales. Se trata de Obet Villarreal, quien desde hace varias semanas recorre distintos sectores de Monclova cargando sacos de asfalto frío para cubrir desperfectos en las vialidades, combinando el apoyo ciudadano con la generación de contenido digital.

En entrevista con VANGUARDIA narró que la idea nació después de observar a otros creadores de contenido realizar actividades similares en diferentes partes del País. Al ver la aceptación que tenían entre la gente, decidió poner en marcha el proyecto en Monclova. “Vi que era algo positivo y pensé: ¿por qué no hacerlo aquí? Empezamos con uno y la respuesta de la gente fue muy buena, por eso seguimos adelante”, relató. Hasta el momento ha logrado tapar cerca de 10 baches, aunque reconoce que se trata de una aportación simbólica frente a una problemática mucho mayor.

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Villarreal fue enfático al señalar que su actividad no tiene relación con partidos políticos ni pretende convertirse en una crítica hacia las autoridades. “No es contra nadie. El Gobierno Municipal y el Estado están haciendo su trabajo. Esto surge simplemente por las ganas de ayudar y porque me dedico a crear contenido en redes sociales”, afirmó. Para realizar las reparaciones utiliza asfalto frío, material especializado para este tipo de trabajos, cuyo costo oscila entre los 200 y 250 pesos por saco. La inversión, explicó, ha salido de su propio bolsillo.

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Aunque actualmente trabaja solo, aseguró que cualquier ciudadano puede integrarse a la iniciativa y colaborar en futuras jornadas. Más allá de los baches reparados, Obet considera que el verdadero objetivo es contagiar a otros ciudadanos para involucrarse en acciones positivas. “Queremos hacer viral el ayudar. Si algo bueno sale de esto, es que más personas se animen a hacer algo por su comunidad”, expresó.

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Con pala en mano, una cámara grabando y el respaldo de miles de reproducciones en redes sociales, el monclovense continúa su peculiar cruzada contra los baches, demostrando que una simple idea puede transformar un problema cotidiano en una oportunidad para sumar esfuerzos por la ciudad.

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