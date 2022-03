Detienen a presunto responsable de incendios provocados en Zapalinamé

Saltillo.- A las celdas de la Policía Municipal y a disposición de la autoridad competente, fue presentado Rigoberto Cuéllar Hernández, quien es señalado como el presunto responsable de los incendios de la sierra de Zapaliname la mañana de este domingo.

Personas que visitaban la sierra dieron aviso al personal de la Policía Ecológica y personal de bomberos de una persona que se encontraba en el interior de un arroyo pendiendo leña, por lo que de inmediato las autoridades acudieron al lugar.

Así también personal de Conafor, llegó para evitar que la encendiera, pero como si no hubiera nadie, con una biblia en la mano continuó prendiendo fuego al leño y lo dejó ahí para irse corriendo.

Pero ya se había pedido apoyo, siendo el personal del Grupo de Reacción Sureste, quienes llegaron rápidamente y persiguieron a Rigoberto, quien fue alcanzado y detenido.

Entre las cosas que decía, admitía y negaba que hubiera iniciado el fuego en las partes altas llegando al Camino del Cuatro, donde el personal de bomberos y Conafor pudieron controlar la situación para que no causara más daño.

Cuando quedó detenido, Rigoberto comenzó a decir que él no había sido, que había sido quien andaba con él, una persona llamada Juan, pero que no se localizó, pues cuando fue descubierto prendiendo fuego dijo que estaba con él, pero a su lado no había nadie.

Al hombre se le encontró el leño, una biblia y una cartera, objetos que quedaron a disposición de la autoridad correspondiente mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por los señalamientos y acciones que llevó a cabo.