Difunden rostro y vehículo del presunto feminicida de Aracely en Monclova; temen que huya a EU

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    Difunden rostro y vehículo del presunto feminicida de Aracely en Monclova; temen que huya a EU
    Familiares de Silvia Aracely difundieron imágenes del presunto responsable para apoyar en su localización. CORTESÍA
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Autoridades buscan a Ramiro “N”, expareja de Silvia Aracely, como principal sospechoso del feminicidio ocurrido en la colonia Del Río

MONCLOVA, COAH.- La muerte de Silvia Aracely, de 38 años, mantiene en movilización a las autoridades estatales y a sus familiares, quienes buscan a Ramiro “N”, expareja sentimental de la víctima y principal sospechoso del feminicidio ocurrido en la colonia Del Río en Monclova.

El hecho se registró la noche del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Nísperos. La escena fue descubierta por la hija de Silvia Aracely, una estudiante de preparatoria, quien llegó al domicilio acompañada de su novio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/otro-presunto-feminicidio-sacude-a-coahuila-mujer-es-ultimada-dentro-de-su-vivienda-en-monclova-JC22133930

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia física. Los peritos determinaron que la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse el crimen, se activó un operativo de búsqueda para localizar a Ramiro “N”, quien presuntamente huyó después de los hechos.

El señalado se desempeñaba como chofer de transporte escolar para la primaria 147 y la secundaria 4, además de operar un vehículo de plataforma digital.

Con el objetivo de agilizar su localización, familiares de Silvia Aracely difundieron en redes sociales fotografías del sospechoso y del automóvil que presuntamente utiliza: un vehículo color guinda con el cofre despintado y un vidrio trasero distintivo.

En las publicaciones también se mencionan como posibles placas FM-417-C o EM-417-C, aunque la familia señaló que las imágenes no permiten distinguirlas con claridad.

Debido a que el hombre cuenta con familiares en Estados Unidos, las autoridades no descartan que pueda intentar dirigirse hacia la frontera norte para evadir la acción de la justicia.

La Fiscalía mantiene bajo reserva los avances de la investigación mientras el Servicio Médico Forense concluye los dictámenes correspondientes.

Las autoridades y la familia solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier información sobre el paradero del sospechoso al número de emergencias 911, así como a los teléfonos 866 141 55 14, 866 123 57 52 y 866 258 48 40.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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