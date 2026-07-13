Difunden rostro y vehículo del presunto feminicida de Aracely en Monclova; temen que huya a EU

El hecho se registró la noche del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Nísperos. La escena fue descubierta por la hija de Silvia Aracely, una estudiante de preparatoria, quien llegó al domicilio acompañada de su novio.

MONCLOVA, COAH.- La muerte de Silvia Aracely, de 38 años, mantiene en movilización a las autoridades estatales y a sus familiares, quienes buscan a Ramiro “N”, expareja sentimental de la víctima y principal sospechoso del feminicidio ocurrido en la colonia Del Río en Monclova .

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia física. Los peritos determinaron que la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse el crimen, se activó un operativo de búsqueda para localizar a Ramiro “N”, quien presuntamente huyó después de los hechos.

El señalado se desempeñaba como chofer de transporte escolar para la primaria 147 y la secundaria 4, además de operar un vehículo de plataforma digital.

Con el objetivo de agilizar su localización, familiares de Silvia Aracely difundieron en redes sociales fotografías del sospechoso y del automóvil que presuntamente utiliza: un vehículo color guinda con el cofre despintado y un vidrio trasero distintivo.

En las publicaciones también se mencionan como posibles placas FM-417-C o EM-417-C, aunque la familia señaló que las imágenes no permiten distinguirlas con claridad.

Debido a que el hombre cuenta con familiares en Estados Unidos, las autoridades no descartan que pueda intentar dirigirse hacia la frontera norte para evadir la acción de la justicia.

La Fiscalía mantiene bajo reserva los avances de la investigación mientras el Servicio Médico Forense concluye los dictámenes correspondientes.

Las autoridades y la familia solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier información sobre el paradero del sospechoso al número de emergencias 911, así como a los teléfonos 866 141 55 14, 866 123 57 52 y 866 258 48 40.