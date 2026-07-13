Otro presunto feminicidio sacude a Coahuila; mujer es ultimada dentro de su vivienda en Monclova

La movilización de cuerpos de emergencia se registró en un domicilio de la calle Nísperos, luego de que vecinos reportaran gritos de auxilio provenientes de la vivienda. Al mismo tiempo, la madre de la mujer acudió al inmueble preocupada porque su hija no respondía a los llamados.

MONCLOVA, COAH.– Una mujer de 38 años fue asesinada la noche del domingo dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Del Río, en un hecho que es investigado por la Fiscalía General del Estado bajo el protocolo de feminicidio. Las autoridades mantienen un operativo para localizar al presunto responsable, identificado como la expareja sentimental de la víctima.

Al ingresar al domicilio junto con paramédicos, encontraron a Silvia Aracely Ochoa, de 38 años, inconsciente y con huellas de violencia y en un charco de sangre.

Al ingresar al lugar, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Durante la inspección inicial, los cuerpos de emergencia detectaron un fuerte olor a gas en el interior de la vivienda, situación que también fue documentada como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen habría sido cometido por Antonio “N”, expareja de la víctima, quien presuntamente huyó del lugar tras la agresión. La Fiscalía General del Estado mantiene un operativo para ubicarlo y cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente.

De manera extraoficial, trascendió que Silvia Aracely había sido víctima de violencia doméstica y que existían antecedentes de conflictos con su expareja, información que también es integrada a la carpeta de investigación para determinar el contexto en el que ocurrió el asesinato.

Peritos de la Fiscalía y personal de Servicios Periciales procesaron la escena del crimen, donde aseguraron diversos indicios que serán sometidos a análisis. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de establecer de manera precisa la causa de la muerte.