Otro presunto feminicidio sacude a Coahuila; mujer es ultimada dentro de su vivienda en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Otro presunto feminicidio sacude a Coahuila; mujer es ultimada dentro de su vivienda en Monclova
    La Fiscalía desplegó un operativo para localizar al presunto responsable del feminicidio ocurrido en la colonia Del Río. REDES SOCIALES

La mujer fue localizada sin vida en su casa de la colonia Del Río. La Fiscalía busca a su expareja, principal sospechoso del crimen

MONCLOVA, COAH.– Una mujer de 38 años fue asesinada la noche del domingo dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Del Río, en un hecho que es investigado por la Fiscalía General del Estado bajo el protocolo de feminicidio. Las autoridades mantienen un operativo para localizar al presunto responsable, identificado como la expareja sentimental de la víctima.

La movilización de cuerpos de emergencia se registró en un domicilio de la calle Nísperos, luego de que vecinos reportaran gritos de auxilio provenientes de la vivienda. Al mismo tiempo, la madre de la mujer acudió al inmueble preocupada porque su hija no respondía a los llamados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-abaten-a-feminicida-de-diana-marina-en-el-estado-de-mexico-FC22132601

Al ingresar al domicilio junto con paramédicos, encontraron a Silvia Aracely Ochoa, de 38 años, inconsciente y con huellas de violencia y en un charco de sangre.

Al ingresar al lugar, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Durante la inspección inicial, los cuerpos de emergencia detectaron un fuerte olor a gas en el interior de la vivienda, situación que también fue documentada como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen habría sido cometido por Antonio “N”, expareja de la víctima, quien presuntamente huyó del lugar tras la agresión. La Fiscalía General del Estado mantiene un operativo para ubicarlo y cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente.

De manera extraoficial, trascendió que Silvia Aracely había sido víctima de violencia doméstica y que existían antecedentes de conflictos con su expareja, información que también es integrada a la carpeta de investigación para determinar el contexto en el que ocurrió el asesinato.

Peritos de la Fiscalía y personal de Servicios Periciales procesaron la escena del crimen, donde aseguraron diversos indicios que serán sometidos a análisis. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de establecer de manera precisa la causa de la muerte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/trasladaran-de-saltillo-a-chiapas-el-cuerpo-de-diana-marina-sigue-profugo-presunto-feminicida-DE22043374

DOS FEMINICIDIOS EN UNA SEMANA

El crimen de Silvia Aracely ocurre apenas una semana después del feminicidio de Diana Marina, de 41 años, registrado en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, donde la mujer fue estrangulada presuntamente por su expareja con una cadena.

Tras permanecer prófugo, el principal sospechoso fue localizado en el Estado de México, donde murió al enfrentarse con autoridades durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión.

Ambos casos son investigados bajo el protocolo de feminicidio y mantienen encendidas las alertas por la violencia contra las mujeres en Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Violencia Contra La Mujer
Violencia De Género

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Brincolines electorales

Brincolines electorales
true

Coahuila: Reelección de alcaldes provocará cacicazgos políticos regionales
Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

El altercado se originó tras un presunto reporte ciudadano sobre una supuesta conducta inapropiada hacia dos adolescentes.

Guardia y adulto mayor terminan a golpes frente al IMSS de Monclova tras presunto reporte de acoso
Arturo Meza presentará en Saltillo su nueva novela Laberinto de Sombras, protagonizada por una versión literaria de Jorge Luis Borges.

El cantautor Arturo Meza presentará en Saltillo su novela Laberinto de Sombras, una travesía literaria inspirada en Borges
Acereros venció a Saraperos y obligó a un juego decisivo en el Clásico Coahuilense.

Acereros vence 6-1 a Saraperos y deja al rojo vivo el Clásico Coahuilense
Aumenta la cifra de fallecidos en Venezuela, tras terremotos del 24 de junio

Se aumenta más de una centena de personas fallecidas a la cifra del doble terremoto en Venezuela
El mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue el protagonista en muerte de una reunión cargada de denuncia por su fallecimiento a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Hijos de migrante mexicano asesinado por agente del ICE buscan pesquisa independiente