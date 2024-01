Distraído conductor causa accidente y deja cuantiosos daños materiales, en Saltillo

La otra parte involucrada, que se desplazaba hacia el norte por la calle de Abasolo, no pudo evitar el impacto y golpeó la camioneta en su costado. Sin embargo, tras chocar contra la estructura de concreto, el coche compacto quedó completamente dañado debido al impacto frontal.

A pesar de la gravedad del accidente, afortunadamente no hubo personas heridas. Los daños materiales fueron significativos, pero no se pudieron resolver en el lugar ya que el vehículo responsable no tenía seguro. Por esta razón, se remitió el caso al Ministerio Público para determinar la responsabilidad y cubrir los gastos ocasionados por los daños.