Saltillo: Continúan las quejas por falta de agua o baja presión; Agsal levanta reportes

Usuarios de Aguas de Saltillo (Agsal) se manifestaron en redes sociales por la falta del servicio de agua potable o poca presión.

Desde la mañana de este miércoles 19 de febrero, los usuarios de Facebook comentaron que en sus colonias se mantuvieron fallas en la distribución del recurso hídrico.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, segundo lugar nacional en narcomenudeo

Sectores como Lomas de Lourdes, Cruz del Aire, Federico Berrueto Ramón, Agua Azul, Miguel Hidalgo, Los Pinos, González Cepeda, 26 de Marzo, Zona Centro y Misión Cerritos reportaron mantenerse sin agua o bien, con muy baja presión desde hace al menos dos semanas.

Oliver Rodríguez comentó que en Cruz del Aire, al norte de la ciudad, detalló que desde hace dos semanas, la presión es tan poca que es insuficiente para llenar los tinacos.

“He subido el reporte a la plataforma y no nos dicen nada. Imagino que es mucho el desabasto en la ciudad, pero aparte no dan solución”, comentó Rodríguez.

Agregó que a ese sector no se han enviado pipas para atender la problemática como sí ha ocurrido en otras colonias, además de que se han llegado a registrar recibos de hasta 500 pesos.

Otro usuario que se identificó en la red social como Oyuelitos Hernández manifestó que desde hace tres semanas no cuenta con presión suficiente en la colonia Federico Berrueto Ramón.

Declaró también que fue la tarde de este miércoles cuando recibió el servicio de agua a través de una pipa, a pesar de que, según lo reportado, la baja presión se debe a una fuga.

“Somos cinco domicilios sin agua, pero no se me hace justo pagar mi servicio y no tenerla. Apenas ahorita llegó (la pipa) después de siete reportes”, comentó Hernández.

AGSAL ATIENDE TUBO Y LEVANTA REPORTES

Agsal respondió a los comentarios de sus publicaciones para conocer los domicilios exactos donde se presentaron las problemáticas o bien, levantar los reportes y asignar un folio de seguimiento si los vecinos ya proporcionaban la información desde el comentario público.

También informó a VANGUARDIA y a través de sus redes sociales el cambio de un tubo de 30 metros en la colonia Lomas de Lourdes, además de limpieza de filtros.

No obstante, aclaró que durante las labores se encontró una obstrucción sobre la cual se estará trabajando.

Además, informó que se canalizaron los reportes manifestados en redes sociales al área correspondiente para su seguimiento.