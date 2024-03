Eclipse, un atractivo turístico que podría ser peligroso si lo ven sin protección: funcionaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.- En Monclova y municipios de la Región Centro de Coahuila podrán ser testigos de un eclipse total el próximo ocho de abril.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna cubre completamente al Sol desde la perspectiva de la Tierra, creando un oscurecimiento temporal.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Protección Civil que Monclova tendrá temperaturas mínimas de 10° por frente frío

La directora del Centro Histórico y Turismo, Elva Lucila Garza de la Cerda, dijo que esta es una gran oportunidad para que Monclova atraiga una importante cantidad de turismo, aunque hay un tema que se debe tomar muy en cuenta, el de la salud.

Dijo la funcionaria que es peligroso que este fenómeno se vea directamente sin protección alguna.

“Si se observa sin la protección adecuada, la intensa luz solar puede dañar irreversiblemente la retina, causando ceguera parcial o total, por lo que es fundamental usar filtros solares certificados o dispositivos de proyección seguros”, dijo la funcionaria.

Con base en lo anterior, Garza de la Cerda enumeró algunos consejos para que no se corra el riesgo de afectaciones en la vista, estos consejos son: No ver el eclipse directamente sin protección en los ojos y no ver el eclipse a través de un telescopio o binoculares sin un filtro solar adecuado.

Lo que sí se puede hacer es utilizar anteojos especiales para eclipse o proyectar con sombras, también podrás ver el eclipse a través de lentes de soldador de 14 sombras.

TE PUEDE INTERESAR: Desmiente Fiscalía que cometió error en caso de adolescente que atropelló a menor en Saltillo

Dejó en claro que utilizar radiografías, papel celofán, vidrios ahumados, rollos fotográficos, o a través del reflejo en agua o vidrio, tampoco es recomendable.

”Si no tienen el equipo adecuado, lo mejor será seguir la trasmisión en vivo a través de nuestras redes sociales”, dijo Garza de la Cerda.

Indicó que los puntos de reunión en Monclova, donde se podrá observar el eclipse, siempre y cuando se utilice la protección adecuadas, serán: El Teatro de la Ciudad, el Cristo de la Bartola, la Ciudad Deportiva, la Plaza Principal y El Ecoparque. El parque Xochipilli permanecerá cerrado.