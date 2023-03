‘El partido se llama Coahuila’: Manolo Jiménez a panistas en Torreón

Recordó que en la precampaña tuvo la oportunidad de recorrer el estado, apretar el acelerador y dejar a los adversarios viendo el puro polvo. Sin embargo, pidió no confiarse y solicitó el apoyo de la gente para que le ayuden a ser gobernador.

COMETE ERROR SANTIAGO CREEL

Por su parte, Santiago Creel dijo en su discurso que Marko Cortés tomó la decisión correcta y pidió a Manolo Jiménez, a quien en un inicio erró y llamó “Manolo Mejía”, que abrace el humanismo del PAN.

“Antes de ser panista soy mexicano y no quiero que venga aquí el desastre, el oprobio. No se lo merecen ustedes, no se lo merece el país”, dijo Creel.