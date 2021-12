¿El Socavón de Puebla? No, pasó en Torreón: automovilista cae en zanja de Simas, es el tercer caso del año

Un automovilista cayó en una zanja del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) la mañana de este viernes luego de que circulara por la obra en proceso que no cuenta con ningún tipo de señalamiento.

El accidente se registró alrededor de las 6:30 horas en la calzada Agroindustrial, metros antes de su cruce con bulevar Pedro Rodríguez Triana, a un lado de Plaza Jumbo.

De aucerdo con el conductor, Carlos Sánchez, siempre circula esta vía para ir a su trabajo en una empresa del Parque Industrial Oriente.

La esposa del afectado, Ana Alanís, describió que él iba conduciendo solo, pero logró notificarle lo sucedido a través de una llamada telefónica.

“Me habló y me dijo del accidente. Vine y me platicó que no había nada de señalamientos y de pronto vio un montón de piedritas, quiso hacerse para la izquierda y cayó en el pozo”, relató la mujer.

“Gracias a Dios, atrás de él venían un ciclista y un motociclista que fueron los que lo auxiliaron para salir por la ventana. Después, un taxista puso su carro y prendió las luces para que los demás tuvieran precaución”, continuó.

Al lugar también arribaron Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, agentes de Tránsito y personal de Bomberos, quienes aseguraron la zona y colocaron una cinta amarilla en el perímetro.

Posteriormente llegó una grúa para sacar al vehículo del pozo, el Jetta color gris fue trasladado al corralón tras el incidente.

Por su parte, el gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, quien aseguró que se harán responsables por los daños en el vehículo.

Rodríguez de la Torre informó que la obra se inició la tarde del pasado jueves, sin embargo no se utilizó la señalética correspondiente. Lamentó el incidente y reiteró que Simas apoyará y orientará al afectado.

ZANJAS DE SIMAS PROVOCARON MÁS ACCIDENTES EN TORREÓN ESTE 2021

El primer mes del año se reportó un accidente donde un vehículo terminó dentro de una zanja hecha por Simas, en Torreón.

Los hechos se registraron en la colonia Campestre La Rosita, en Torreón. A las 4:00 de la madrugada los vecinos alertaron a las autoridades el accidente.

El afectado fue un joven de 26 años de edad, quien se trasladaba en su vehículo Ford Focus, color blanco. De acuerdo con los primeros reportes, el joven no se percató de las obras y cayó en una zanja.

Por su parte, las autoridades notificaron que el lugar se encontraba debidamente señalizado con tambos, mechero y listón de precaución.

El segundo

Un camión terminó dentro de una zanja, también de Simas, mientras circulaba por calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en Torreón.

Los hechos ocurrieron a las 9:00 horas del viernes 21 de mayo de 2021. El camión se encontró con la zanja que aparentaba tener centímetros de profundidad debido a una fuga de agua, pero en realidad es que el líquido ocultaba casi un metro y medio de fondo.

De acuerdo con las primeras versiones, esta obra no se encontraba debidamente señalizada, pese a que los trabajos tenían más de una semana de haber iniciado.

“Siempre es lo mismo, vienen y hacen sus hoyos, ahí los dejan y por eso pasan estas cosas, uno como quiera ya sabe, pero algún niño o una persona grande se puede caer, en la noche no se ve nada... Deberían de arreglar ya, tienen días y días y no avanzan, puros hoyos por todos lados, no es posible que no acaben”, señló una vecina inconforme.