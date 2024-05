Elecciones Saltillo: ¿Qué propone Mitchel Márquez y cómo piensa cumplirlo?

“Yo no les voy a cerrar las puertas a los concesionarios. No me voy a pelear, pero va a haber reglas y hay que cumplirlas... Le voy a chiflar a todos los inversionistas que quieran venir a traer sus camiones nuevos, a personas que me digan: ‘yo tengo un proyecto’, les voy a abrir las puertas para que ellos puedan entrar con un transporte distinto, diferente, y en esa competencia va a ganar el ciudadano. Como cuando se abrieron las telefonías. Fue el ciudadano quien ganó.

“Que haya competencia... es cuestión de abrir la competencia de darle a elegir a la gente”.

MOVILIDAD

PROPUESTA:

Calles sin baches.

¿CÓMO LOGRARLO?

“Con garantías. Que al momento de licitar o contratar para que se haga las pavimentaciones, también se den garantías.

“Que quien se encargue del trabajo sea el que tenga el mejor material. Y que nos dé garantía. Que diga: ‘si se vuelve a abrir en dos años con lluvias, yo te lo cierro’.

“O que los baches que se tapen también tengan garantías. Se contratará a los que tengan la mejor opción, no a los amigos”.

SEGURIDAD

PROPUESTA:

Eliminar casetas en colonias, comprar más patrullas y otorgar prestaciones sociales.

¿CÓMO LOGRARLO?

“Las casetas se tienen que eliminar para, ese gasto que se hace en las casetas, poderlo invertir en más patrullas. Necesitamos crecer en nuestro parque vehicular.

“Una caseta no ayuda de nada, porque es una apariencia, solamente es un lugar dónde cargar un celular, porque no hay un monitoreo, ven las cámaras, no tienen dónde calentar el el lonche, no tienen dónde hacer sus necesidades del baño, y no están armados.

“Además de comprar patrullas, comprar cámaras y que cada multa que apliquen estén amparados con el video. Eso les va a avalar.

“Incrementar también la gasolina que les dan. Antes era 100 litros y ahora con 30 litros (a la semana).

“Que el combustible no tiene que ser una limitante para poder llegar en tiempo.

“Para que tengan acceso a créditos de vivienda yo hablaría con el gobierno estatal y federal para que, a través del Infonavit, se pueda llegar a un acuerdo y a un convenio donde podamos otorgarles vivienda a los policías.

“Otra cosa que me gustaría mucho, es dignificar a su familia. Que las familias de los policías se sientan orgullosos de tener, cuando el día tu papá, ¿en qué trabaja? Es policía. Les daría gratificaciones, apoyos escolares”.

MEDIO AMBIENTE

PROPUESTA:

Revisar el contrato que se tiene con Aguas de Saltillo. Disminuir costo de agua y contratación.

¿CÓMO LOGRARLO?

“Que el agua deje de ser un negocio.

“En el tema del agua yo me agarraría mucho de personas ambientalistas. Para mí, ellos son los guerreros sociales y serían parte fundamental, porque un guerrero social no se compra, porque un guerrero social realmente está comprometido. Yo he visto con esos ojos y escuchado a gente, que está muy preocupada por el tema del agua porque tiene mucha conciencia.

“Que sea un consejo ciudadano el que nos apoye, porque para ellos es un tema importante no un negocio.

“Revisaríamos el contrato, porque realmente es un negocio. Hay varias partes que tenemos que ir desarrollando: la legal y la práctica. Para que los costos no sean elevados”.

BIENESTAR ANIMAL

PROPUESTA:

Convertir a control canino en un hogar canino. A los trabajadores dar terapia psicológica para que empaticen con los animales.

¿CÓMO LOGRARLO?

“Formaría un consejo integrado por asociaciones y activistas. Que no sea un lugar donde los animales mueran, sino donde se les pueda salvar.

“Al doctor Francisco Rivas (titular de Control Canino en Saltillo) lo voy a mandar a terapia porque no puede estar maltratando a los animales.

DESARROLLO SOCIAL

PROPUESTA:

Programa para premiar a los ciudadanos que se inmiscuyan en su entorno.

¿CÓMO LOGRARLO?

“Nosotros vamos a tener actividades en plazas, clases, deportes. Vamos a tener comités. Tendremos muchos programas y actividades.

“Entonces, si tú el día de mañana te pasas un semáforo, vas a ir con el juez municipal y si tú eres de los ‘Saltillenses chidos’, que te condone la multa.

“Si eres un ciudadano que tienes árboles en tu casa, que llevas a tus hijos a actividades que se realizan en las plazas, que ayudas a que tu entorno sea mejor, si eres un ciudadano comprometido con su comunidad, que puedas salir sin la multa porque eres un ‘Saltillense de los Chidos’”.