Embellecimiento de espacios públicos en Saltillo: una iniciativa que transforma la ciudad

Bajo la dirección del alcalde José María Fraustro Siller , el Gobierno Municipal de Saltillo ha puesto en marcha un programa para transformar los espacios públicos de la ciudad. A través del programa “ Saltillo Me Gusta de Colores”, cuadrillas municipales han llevado a cabo intervenciones en plazas públicas de seis colonias, brindando una nueva vida a estos lugares.

El alcalde José María Fraustro Siller expresó su entusiasmo por el programa, destacando su importancia para la comunidad de Saltillo. “Tenemos dos programas en particular para el embellecimiento de la ciudad: Saltillo Me Gusta de Colores, para plazas y parques, y Saltillo Me Gusta, para revitalizar bulevares y puentes. Es dar armonía a los espacios de la ciudadanía”, afirmó el alcalde.

Sofía Franco Villalobos, titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que el programa Saltillo Me Gusta de Colores tiene como objetivo llegar a un total de 959 áreas públicas en la ciudad. Estas acciones tienen como fin ofrecer a los ciudadanos espacios públicos que estén en las mejores condiciones posibles para la recreación y la convivencia familiar.

Desde el inicio del programa el pasado 12 de octubre, las cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable han intervenido diversos espacios públicos en colonias como La Fuente, Morelos, Parajes del Oriente, San Patricio y Privadas del Refugio, entre otras.

Este esfuerzo de embellecimiento cuenta con el respaldo financiero del Municipio de Saltillo, en colaboración con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ha destinado una inversión significativa de 1.4 millones de pesos para llevar a cabo estas intervenciones.

Además de las intervenciones en plazas y parques, el programa Saltillo Me Gusta también está trabajando en la limpieza y embellecimiento de bulevares, puentes y túneles de Saltillo.