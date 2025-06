Protección Civil Saltillo afirma que los deslaves en la sierra no son comunes; emite recomendaciones

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, expuso que los deslaves en la Sierra de Zapalinamé no son comunes, por lo que las advertencias de riesgo se han hecho a personas que viven cerca de los arroyos.

El pasado fin de semana, Silvia Torres Moctezuma y Rodolfo Compeán Torres, madre e hijo, fallecieron al realizar senderismo en el sendero conocido como el Cañón de los Pericos.

Francisco Martínez Ávalos, titular de la dependencia, expuso que si bien la determinación exacta de las causas de los fallecimientos corresponde a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), “lo más probable” es que se hayan dado por deslave ante las lluvias del pasado fin de semana.

“No es común (los deslaves). No hay una estadística reciente que nos muestre que se pueden presentar este tipo de fenómenos. El día de ayer (domingo) cuando nos comentaban el incidente, pensamos que más bien podría haber sido un área que se hubiera tornado resbalosa por las lluvias recientes Sin embargo pues fue un accidente a considerar. Vamos a esperar el reporte de Fiscalía y luego ver si esta información ya podemos acotarla dentro del Atlas de riesgo municipal”, detalló Martínez Ávalos.

Mencionó que en el sitio no hay una señalización por parte de la dependencia para advertir estos riesgos, aunque se ha notificado a poco más de 4 mil 600 personas que viven en áreas de riesgo por lluvias, principalmente las que viven ceca de los arrotos.

“Todavía nos faltan algunas otras áreas por notificar, pero no incluye el área de senderismo, porque la mayor parte de estas áreas de senderismo no tienen viviendas cercanas”, mencionó.

El funcionario comentó que actualmente el sendero está abierto para todo público, toda vez que está acordonada solo la zona donde la FGE realiza sus actividades periciales.

PC REALIZA RECOMENDACIONES

En ese sentido, Martínez Ávalos expuso que cuando las personas busquen realizar actividades de senderismo, recomienda seguir indicaciones que arrancan desde planear bien la ruta y buscar guías que conozcan caminos seguros en la serranía.

“Que tomen en cuenta con la experiencia de estas personas senderistas, el horario de salida de un punto a otro, el horario de recorrido, el horario de regreso, el equipamiento que deben llevar, las provisiones que deben llevar. Por ejemplo, tienen que llevar un celular suficientemente recargado y con saldo, tienen que llevar muy posiblemente alguna de las áreas, dependiendo del paseo al que vayan a hacer, un radio, ya que hay algunas áreas de la serranía, como es el caso de algunos puntos de este Cañón de los Pericos, donde la señal de celular normal se pierde”, detalló.

Por su parte, José Manuel Garza, integrante de Protur, promotora de Turismo de Naturaleza y Aventura de Montaña de Coahuila, agregó otras recomendaciones para realizar senderismo de manera segura.

Expuso que uno de los primeros pasos es planificar el viaje tomando en cuenta condiciones climáticas y el sendero, las personas que serán acompañantes, llevar a guía experto y avisar a personas cercanas.

En segundo lugar, expuso que es importante equiparse con elementos como celular, radio, un equipo de primeros auxilios básico, linterna, ropa adecuada y mochila.

Mencionó que como tercer aspecto a considerar está la prudencia pues hay volcanes como el Iztaccíhuatl o el Pico de Orizaba donde los guías llegan a cancelar viajes o recorridos aunque los paseantes hayan pagado.

“Aquí lo más importante es la vida de las personas. Si en ese momento el guía decide que no están dadas las condiciones o protección civil lo puede hacer también lo hace. No a todo el mundo le gusta, pero no estamos jugando”, detalló.

Por su parte, Alfredo Aguilar Fernández, integrante de la Brigada y Guardia de Rescate del Instituto Tecnológico de Saltillo, expuso que no se recomienda acudir a un sendero que se conoce solo de boca o por redes sociales, además de acompañarse de una persona experta para guiar el recorrido.

Coincidió en que se debe planificar la ruta adecuadamente, proceso en el que incluso se deben tomar en cuenta aspectos como la posible llegada de ambulancias o cuerpos de emergencia, medir hasta dónde llega la señala telefónica y avisar a personas cercanas sobre el recorrido.